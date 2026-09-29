Feijoo desdeña el decreto Maricarmen y acusa al Gobierno de prolongar una «legislatura estéril»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en un encuentro organizado por representantes empresariales Enric Fontcuberta | EFE

Alberto Núñez Feijoo cree que que el denominado decreto Maricarmen que el Consejo de Ministros aprobará este martes tras la negociación hasta el límite del PSOE con sus socios no solucionará «ocho años de rumbo equivocado en vivienda». Para el líder del PP, la maniobra legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez adoptada tras el desahucio la semana pasada de la mujer de 87 años de su casa de Madrid no busca resolver la raíz de la crisis habitacional, sino responder con urgencia al desgaste mediático. «El único objetivo del decreto Maricarmen es alargar una legislatura estéril», afirmó en un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comarca de Terrasa (CECOT).

Según el político gallego, el Ejecutivo se encuentra completamente «inhabilitado» para abanderar la política de vivienda tras ocho años de gestión marcados por el fracaso en los que los precios se han incrementado «más que nunca» y en el que la dificultad de acceder a una vivienda se ha convertido en el primer problema de los españoles. «Se han pasado ocho años más pendientes de la casa de Jésica que de la de Maricarmen», sentenció la víspera con ironía ante la plana mayor del PP, en referencia a los escándalos de corrupción que salpican al entorno socialista.

Feijoo recordó que el Gobierno ha prometido a lo largo de la legislatura «miles y miles de vivienda», pero, según sus datos, solo se han entregado el «0,64 %» perjudicando a los más jóvenes que tienen que compartir inmueble o seguir viviendo con sus padres. lamentó también que el Ejecutivo no haya dedicado «ni un minuto» a abordar el problema con el PP, por lo que ha dejado en el aire el posible apoyo de los populares al decreto. «¿En qué consiste ese decreto? Con el primer partido del país no han hablado ni un minuto. No va a tener resultados», insistió ante el empresariado de Tarrasa.

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El debate sobre este decreto ley ha tensionado el tablero nacional y autonómico. Mientras los colectivos sociales y sindicatos de inquilinas exigen medidas máximas y el ala izquierda del Ejecutivo presiona para aplicar controles estrictos, el PP defiende que la solución pasa por un incremento estructural de la oferta. La receta de Feijoo prioriza la construcción de más de un millón de viviendas nuevas a nivel estatal para rebajar los precios mediante el mercado general. «Cuando hay oferta —recalcó— baja el precio».

Para los populares, el nuevo decreto evidencia un fin de ciclo político donde el malestar social es tan transversal que se manifiesta de manera espontánea en las calles. Ante este escenario de emergencia, Feijoo ha solicitado de manera explícita «una oportunidad» en las urnas para reformar el sector inmobiliario de raíz, alejando la vivienda de la confrontación ideológica y los decretos improvisados y ha llamado a filas a los suyos para poder conseguirlo.