Fallece Julián García Vargas, exministro de Sanidad y Defensa con Felipe González

El exministro de Defensa, Julián García Vargas (a la derecha), en un acto en mayo de este año, cuando recibió un premio en reconocimiento a su trayectoria profesional Víctor Lerena | EFE

El economista e inspector de Hacienda Julián García Vargas, que fue ministro de Sanidad y de Defensa con los gobiernos de Felipe González, ha fallecido a los 81 años de edad. Antes de incorporarse al Gobierno, fue presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

García Vargas, que ingresó en el PSOE en 1976, ocupó la cartera de Sanidad entre julio de 1986 y marzo de 1991, tomando el relevo del socialista Ernest Lluch. Al frente de este Ministerio desarrolló la Ley General de Sanidad impulsada por su antecesor y aplicó la Ley del Aborto.

Después, estuvo al frente del Ministerio de Defensa (1991-1995) y durante su mandado llevó a cabo un reforma para la reducción del servicio militar a nueve meses, cuando ya se abría el debate sobre la eliminación de la mili. Sería en el 2001 cuando un Gobierno del PP puso fin al servicio militar obligatorio.

Julián García Vargas nació en Madrid en 1945, se licenció en Ciencias Económicas y comenzó su vida profesional en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, donde ejerció como inspector de Hacienda. Ingresó en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1976 y durante el Gobierno de Felipe González fue ministro de Sanidad y Consumo (1986-1991) y ministro de Defensa (1991-1995). En este último departamento impulsó importantes reformas en las Fuerzas Armadas y promovió la modernización del sector, la profesionalización del ejército español y la integración de España en las estructuras internacionales de defensa, especialmente en el marco de la OTAN y la Unión Europea.

En el ámbito sanitario, la Ley General de Sanidad, que acaba de cumplir 40 años, sentó las bases de la sanidad que conocemos actualmente y también aplicó la Ley del Aborto. El socialista Ernest Lluch fue quien la impulsó, pero a los tres meses de conseguir luz verde para este proyecto fue asesinado por la banda terrorista ETA. Por tanto, el desarrollo de la normativa quedó en manos de García Vargas, el sucesor de Lluch al frente del Ministerio de Sanidad y Consumo.