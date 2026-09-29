El Gobierno aprobará dos decretos sobre vivienda tras el acuerdo entre PSOE y Sumar

Acampada en la Puerta del Sol de Madrid contra las políticas de Vivienda SERGIO PEREZ | EFE

El Consejo de Ministros de este martes, inicialmente previsto a las 9.30 horas, ha comenzado con una hora de retraso sobre el horario previsto por la negociación hasta el límite entre PSOE y Sumar sobre las medidas de vivienda. Según confirman fuentes de la Moncloa, estas formaciones ya han llegado a un acuerdo para aprobar dos reales decretos.

La reunión ha empezado después de que las conversaciones se extendiesen hasta esta misma mañana. Sobre la mesa, Sumar reclamaba la regulación la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de contratos. Eran sus dos principales peticiones, después de renunciar a que el texto recogiera la expropiación del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles, 23 de septiembre, y por lo que se han desatado protestas y manifiestaciones en todo el país.

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Varios dirigentes de Sumar han asegurado durante estos días que no iban a avalar un decreto que «se quedara a medias». En concreto, la ministra de Sanidad, Mónica García, reclamaba las dos demandas mencionadas en torno a la prórroga automática de contratos y la regulación del alquiler de habitaciones.

De esta forma, ha asegurado que su propuesta es «empujar a este Gobierno para que el apellido progresista no solamente sea un apellido» y que, por tanto, intervenga «en el principal problema que ahora mismo tiene nuestro país, que es el de la vivienda», ha dicho durante una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Aunque el acuerdo para el real decreto se haya consumado, el Ejecutivo tendrá que continuar las negociaciones con el resto de fuerzas parlamentarias durante los 30 días posteriores para convalidarlo en el Congreso. Una tarea que se prevé complicada si pretenden satisfacer las pretensiones y límites de formaciones tan ideológicamente opuestas como el PNV y Junts, por un lado, y Podemos, por otro.

De momento, ya ha recibido la reprobación del partido encabezado por Ione Belarra. «El Gobierno propone un parche, es una auténtica tomadura de pelo porque la gente está diciendo que tiene que haber cambios estructurales, y no hay ni una sola en ese decreto», ha aseverado la secretaria general de Podemos.