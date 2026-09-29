El Congreso abre expediente para sancionar a la diputada gallega del PP que llevó un bote de gas pimienta a la Cámara Baja

Ana Vázquez enseña el pasado miércoles a los periodistas el espray Jesús Hellín

La Mesa del Congreso ha abierto este martes un expediente sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar un espray tóxico al hemiciclo que podría derivar en la suspensión temporal de su condición de diputada. La decisión se ha tomado con los votos de la mayoría progresista de la Mesa que conforman PSOE y Sumar y la oposición del Partido Popular, según han informado fuentes parlamentarias.

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Una vez abierto el trámite se dará a la diputada un plazo para que presente sus alegaciones, que serán estudiadas por la Mesa antes de decidir si propone que sea sancionada, lo que conllevaría la retirada de empleo y sueldo durante el tiempo en que dure la sanción.

Los hechos que derivaron en la apertura de este expediente ocurrieron en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles. Casi al final de la misma, la diputada por Ourense Ana Belén Vázquez, asidua de la confrontación parlamentaria con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acabó expulsada del hemiciclo por extraer y enseñar un espray de pimienta que un asesor del PP acabó por «limpiar» y provocó el cierre de varias salas del Congreso de los Diputados.

Durante el debate con Marlaska, Vázquez mostró uno de los aerosoles de autodefensa como los que muchos ceutíes han comprado recientemente a tenor del debate de la gestión del Gobierno durante la crisis. Lo hizo para describir que ese es el «día a día» de los ceutíes, aludiendo a la inseguridad que sienten muchas personas en las calles por la presencia de migrantes. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, citó el artículo 101 del Reglamento de la Cámara Baja por el que se impide mostrar armas en sede parlamentaria para justificar la expulsión de la diputada popular. «Esto no puede plantearse en la casa de la soberanía del pueblo y en la casa de la democracia», dijo la dirigente socialista.

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La diputada popular mostró su malestar por el incidente en un programa televisivo de la que es colaboradora: «Casi me echo a llorar. No entendía qué estaba pasando. La portavoz y otros compañeros han salido detrás de mí. Nunca me había pasado una cosa así». Y al respecto del por qué mostrar el aerosol, dijo que «quería decirle a Marlaska que ese era el símbolo de la falta de libertades que tienen las mujeres ceutíes y lo que llevan los niños al colegio».