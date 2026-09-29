La Comunidad de Madrid urge a la Delegación del Gobierno a desmantelar la acampada en la Puerta del Sol

Acampada en la Puerta del Sol convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid Carlos Luján | EUROPAPRESS

El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha urgido este lunes al delegado del Gobierno en esa comunidad, Francisco Martín, a desmantelar la acampada «ilegal» en la Puerta del Sol «de manera pacífica» e impedir que se «consolide».

El consejero, en declaraciones efectuadas a los medios de comunicación en el Centro de Educación Especial Inmaculada Concepción, en el distrito de Carabanchel, ha remarcado que se trata de una «acampada ilegal» que afecta a todos los comercios del entorno, a todos los turistas y a todos los madrileños que quieren pasear por esa zona peatonal.

«Es algo que no se debe de permitir», ha insistido Rodrigo, quien ha instado por ello a la Delegación del Gobierno a asumir sus competencias y a «levantar, si es posible de una manera pacífica» esa acampada. En este sentido, ha recordado que en el precedente del 2011 con el 15M, fue el Ejecutivo central, a través de la Delegación y la Policía Nacional, quien se encargó de levantar el asentamiento y ha defendido que «ahora tiene que ser exactamente igual».

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El «problema» ahora, ha apuntado, es que ni el presidente del Gobierno ni el delegado de Madrid, que, ha dicho, «no trabaja», no asumen sus competencias, como tampoco hicieron, en su opinión, con la dana de Valencia, el accidente ferroviario de Adamuz o el apagón. «No asumen ningún tipo de responsabilidad de ningún tipo», ha censurado el mismo día en el que el Consejo de Ministros se reunía para abordar medidas en materia de vivienda.

Además, ha subrayado que se trata de un «problema de Estado» que tiene que ser resuelto por el Gobierno central, que lleva ocho años en la Moncloa pero que «no ha hecho nada» por la vivienda y, en el caso de la región, «no ha puesto ni un ladrillo». «Lo que no podemos hacer es intentar repartir las responsabilidades a todo el mundo cuando el responsable es Pedro Sánchez, que lleva ocho años gobernando y no ha hecho nada», ha abundado.