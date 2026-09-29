Anticorrupción sitúa ahora el origen de la trama de Ferraz en el 2021, y afirma que nació para «proteger» al PSOE y luego a «familiares» de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo y Javier Arias Lomo MADRID | COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Leire Díaz en la comisión de investigación del Senado
Leire Díaz en la comisión de investigación del Senado J.J. Guillén | EFE

La Fiscalía en su último informe habla de una «organización criminal permanente y estructurada» para desbaratar «investigaciones judiciales» coloca a Díez bajo la «batuta» de Ferraz

29 sep 2026 . Actualizado a las 08:58 h.

La Fiscalía Anticorrupción remonta hasta el 2021 el nacimiento de la estructura de las cloacas de Ferraz y sostiene que ya entonces funcionaba un dispositivo para proteger al PSOE frente a problemas judiciales. La fecha

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