Anticorrupción sitúa ahora el origen de la trama de Ferraz en el 2021, y afirma que nació para «proteger» al PSOE y luego a «familiares» de Sánchez
MADRID | COLPISA
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La Fiscalía en su último informe habla de una «organización criminal permanente y estructurada» para desbaratar «investigaciones judiciales» coloca a Díez bajo la «batuta» de Ferraz29 sep 2026 . Actualizado a las 08:58 h.
La Fiscalía Anticorrupción remonta hasta el 2021 el nacimiento de la estructura de las cloacas de Ferraz y sostiene que ya entonces funcionaba un dispositivo para proteger al PSOE frente a problemas judiciales. La fecha