Ada Colau deja el piso de alquiler en el que vivía con sus hijos: «Con un sueldo no podía, he tenido que ir a compartir piso con un familiar»

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un acto en Madrid el pasado mes de mayo Mariscal | EFE

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado este martes que hace unos días dejó el piso de alquiler en el que vivía desde «hace más de quince años» porque «con un único sueldo no podía» hacer frente a la renta y al cuidado de sus dos hijos. «Lo he tenido que dejar y he tenido que ir a compartir piso con un familiar», ha explicado en el programa Cafè d'Idees de RTVE.

La exalcaldesa ha explicado que entró a vivir en ese piso junto a su expareja y padre de sus hijos, del que se separó hace cuatro años. Desde entonces ha afrontado ella, «con un único sueldo», el pago del alquiler. «El mercado siempre piensa en cuál es la máxima posibilidad de pago en una sociedad y da por hecho que deben vivir dos personas con sueldo en una vivienda. A la que te separas, ya no puedes», ha asegurado Colau, que ha añadido que este es un problema con el que se encuentran «especialmente» las mujeres. Colau, que actualmente es presidenta de la fundación Sentit Comú, vinculada a Comuns, ha completado: «Me costaba llegar a fin de mes y, por tanto, lo he tenido que dejar».

Regreso a la primera línea política

Ada Colau da a conocer su traslado de vivienda unos días después de que se haya abierto a volver a la política formando parte de un frente amplio progresista para «evitar que gobierne el fascismo en España». «Necesitamos un frente realmente amplio, donde seamos más que ahora, que mejore formas de funcionar y que sea valiente e ilusionante», ha señalado en un mensaje compartido a los medios de comunicación el pasado viernes. En concreto, ha afirmado que si las conversaciones entre partidos logran ser generosas y avanzar hacia un frente amplio real, se sentirá «responsable de ayudar en lo que pueda», si bien ha aclarado que en estos momentos no es candidata a nada. Horas despuñes, en una entrevista en RNE, Colau insistía en que a día de hoy no se estaba postulando para liderar en las elecciones generales la alianza de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo, aunque sí estaba dispuesta a ayudar a una candidatura de unidad. «No soy candidata a nada, no me estoy presentado a nada (...) Yo no tengo ninguna intención de liderar nada ni de ser candidata a nada», enfatizaba al ser cuestionada sobre si su mayor presencia pública podría a obedecer a la posibilidad de que fuera cabeza de cartel en el 2027.