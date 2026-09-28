Yolanda Díaz llama a manifestarse contra el Gobierno del que forma parte: «Que se movilicen mucho y más»

La presión sobre el Gobierno tras el desahucio de Maricarmen aumenta incluso en el seno del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, llamó el domingo a manifestarse contra el Gobierno de que forma parte, en el acto de la fiesta del PCE en Madrid. «Que se movilicen mucho y más», alentó.

Díaz, reclamó a su socio en el Gobierno de coalición la aprobación de un real decreto en materia de vivienda que «meta mano a los fondos buitre». A Sumar no le vale que mañana se apruebe «cualquier real decreto», sino uno que diga «que ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país y que se están forrando a lomos de la gente trabajadora» al tiempo que ha exigido «un paso al frente» ante el «principal problema de la ciudadanía», defendió en el acto del PCE.

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Sobre las negociaciones que está manteniendo el Ejecutivo con Junts para sacar adelante la norma, Díaz expresó su negativa a «contentar a la derecha», a la que retó a retratarse votando. La también ministra de Trabajo animó a los manifestantes que acampan en la Puerta de Sol de Madrid a mantener e intensificar la movilización social para exigir una respuesta ante la crisis habitacional.

El acuerdo sigue muy lejos, según Sumar

Desde Sumar han advertido a primera hora de este lunes de que el acuerdo sobre el texto del decreto de vivienda que se quiere aprobar mañana «sigue muy lejos». «A esta hora estamos lejos de tener un acuerdo sobre el texto y vamos a seguir trabajando durante el día de hoy», explican fuentes de la formación. En este sentido, subrayan que no van a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía.«El decreto debe escuchar el clamor de la calle: el texto queda aún lejos de dar una respuesta clara en puntos muy concretos», lamentan desde Sumar.

Entre estos puntos se refieren a una protección completa frente a los desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude los pisos turísticos y la renovación de los contratos. «No vamos a permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda que sufre nuestro país», avisan. Desde la parte socialista del Gobierno responden que están trabajando con los grupos parlamentarios para aprobar este martes en Consejo de Ministros un real decreto ley «ambicioso y transversal», que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos. Sostienen que la concreción de estos puntos sigue en negociación y que el Gobierno «está afanándose» en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al clamor social y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía.

«Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias», ha apuntado este lunes en sus redes sociales la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García. «A esta hora, el acuerdo sobre el real decreto de Vivienda sigue lejos. El martes tiene que ir al Consejo de Ministros un decreto Maricarmen que proteja a la gente frente a los buitres», ha añadido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. «El decreto debe escuchar el clamor de la calle», añade el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.