Vota y opina: ¿Te parecen bien las medidas que propone el Gobierno para el decreto de vivienda?

Numerosas personas pasaron su segunda noche acampados en tiendas de campaña en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda Diego Radamés | EUROPAPRESS

El Gobierno está trabajando de manera intensiva con los grupos parlamentarios para aprobar este mismo martes en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que incorpore un amplio paquete de medidas urgentes destinadas a defender el derecho a la vivienda. Se trata de diez medidas que incluye la regulación del alquiler de temporada, incentivos fiscales y el blindaje permanente del parque público para responder a la crisis residencial.

Todo esto, lo hace con la presión de la calle, desatada la semana pasada con el desahucio de Maricarmen, de 87 años, de su vivienda de toda la vida, y con centenares de tiendas de campaña desplegadas desde hace dos días en plena Puerta del Sol de Madrid para defender el derecho a una vivienda digna.

La presión sobre el Gobierno para aprobar el paquete de medidas sobre vivienda aumenta incluso en el seno del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, llamó el domingo a manifestarse contra el Gobierno de que forma parte, en el acto de la fiesta del PCE en Madrid. «Que se movilicen mucho y más», alentó.