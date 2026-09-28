Tres detenidos en Benidorm por el asesinato machista de una mujer

Imagen de archivo de la Policía Nacional en Benidorm Oliver Contreras / CNP | EUROPAPRESS

Tres hombres de 30, 40 y 45 años de edad han sido detenidos por la Policía Nacional en el marco de la investigación de un presunto asesinato machista que ha tenido lugar en Benidorm. Entre los arrestados se encuentra el autor material de los hechos, pareja sentimental de la víctima, mientras que los otros dos varones han sido detenidos en calidad de encubridores del asesinato, según informa el diario Las Provincias.

Las detenciones se han producido tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una zona rural situada entre Benidorm y Finestrat. Fuentes de la investigación han asegurado a Efe que el presunto autor del asesinato ya ha sido detenido así como otros individuos que habrían actuado como encubridores del crimen.

Los hechos comenzaron a esclarecerse cuando dos hombres se presentaron en la comisaría de la Policía Nacional de Benidorm para comunicar a los agentes que un conocido suyo les había manifestado que había acabado con la vida de su pareja sentimental durante una discusión, presuntamente utilizando un arma blanca. Según su relato, después de conocer lo ocurrido se desplazaron hasta el domicilio del sospechoso, donde comprobaron los hechos.

Los dos hombres explicaron a los agentes que, posteriormente, y ante las presuntas amenazas que habría proferido el sospechoso, colaboraron de una u otra forma en el traslado del cuerpo de la víctima desde el domicilio hasta una zona de campo situada entre Benidorm y Finestrat.

Ante estas informaciones, la Policía Nacional activó rápidamente un dispositivo en el que participaron distintas unidades de Seguridad Ciudadana y se puso en marcha el protocolo establecido para delitos violentos. Al operativo se incorporaron también agentes de Policía Judicial y Policía Científica, encargados de las correspondientes labores de investigación y recogida de indicios.

El cuerpo fue localizado en un campo

Una vez desplazados hasta la zona indicada, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 33 años y de origen caucásico. A falta de la confirmación oficial de su identidad, las primeras pesquisas apuntan a que podría tratarse de la pareja sentimental del principal sospechoso.

Tras localizar el cadáver, los agentes establecieron un perímetro de seguridad en torno al domicilio del presunto autor con el objetivo de localizarlo y proceder a su detención. El arresto se produjo poco después, quedando el hombre detenido por su presunta participación en un delito de homicidio.

Según las primeras investigaciones, el principal sospechoso habría acabado con la vida de la mujer en el interior de su domicilio y posteriormente habría tratado de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros dos hombres, trasladándolo hasta la zona rural ubicada entre Benidorm y Finestrat.

Tras su arresto, los agentes procedieron también a detener a los otros dos implicados por su presunta participación en un delito de encubrimiento. Las diligencias practicadas hasta el momento han permitido determinar que uno de ellos habría proporcionado su vehículo para efectuar el traslado del cadáver, mientras que el otro habría colaborado directamente en el desplazamiento del cuerpo.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias de la muerte y determinar la responsabilidad concreta de cada uno de los implicados. Entre las actuaciones pendientes se encuentra también la identificación oficial de la víctima, que todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Los agentes continúan recopilando pruebas y practicando las diligencias necesarias para reconstruir lo sucedido y determinar con precisión la secuencia de acontecimientos desde la muerte de la mujer hasta el traslado de su cuerpo a la zona rural.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los tres detenidos serán puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm, donde deberán responder por su presunta participación en los hechos.