Rueda pide que el decreto de vivienda incluya ayudas a propietarios

Alfonso Rueda, este lunes en Santiago de Compostela. Sandra Alonso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha abogado este lunes por una «solución global» en materia de vivienda más allá de evitar los desahucios, con medidas que permitan dar más seguridad a los propietarios e impulsar la construcción.

Preguntado por la posibilidad de que el decreto que el Gobierno prepara tras el caso de Maricarmen incorpore medidas para evitar los desahucios, Rueda ha considerado que si todo lo que se conocerá este martes «vai ir por aí», sería «totalmente incompleto».

Dicho esto, el presidente ha sostenido que, «contrariamente ao que se está dicindo, a enorme porcentaxe» de viviendas que ahora están vacías «non é dos grandes fondos», sino de «pequenos propietarios, familias, persoas individuais que o que queren é unha seguridade que tamén hai que darlles», ha manifestado.

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El presidente de la Xunta ha señalado que también hay «cuestións de humanidade» y se ha referido a las imágenes que se vieron estos días, tanto las de Maricarmen, como las registradas en otros lugares. «A quen non se lle remova a conciencia é que non a ten», ha afirmado para señalar que también se debe tener en cuenta que la solución debe ser «global» e implicar a las personas para estimularlas a poner sus viviendas en alquiler.

Lo contrario, en su opinión, provocará que disminuya más la oferta de alquiler y con ello los precios razonables.

«A mellor medida que se pode facer é a que leva facendo a Xunta durante toda esta lexislatura. Acordo tras acordo, consello tras consello, cumprir o obxectivo que nos marcamos para construír 4.000 novas vivendas», ha destacado. A ello ha añadido la apuesta de su Gobierno por la colaboración público-privada para que se construyan viviendas con precio social por un número no menor de 20.000.

Asimismo, ha citado las políticas puestas en marcha por su Ejecutivo de apoyo a la gente joven, en el alquiler y la compra, desgravaciones fiscales, estímulos para que se pongan en alquiler ordinario viviendas que están vacías. «Todo isto é o que hai que facer e que ata agora o Goberno central non fixo», ha trasladado.

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En este punto, ha abogado por esperar a ver «que di o decreto» y si el Gobierno «se dá de conta por fin oito anos despois» que el de la vivienda es «un problema», «o primeiro dos galegos e seguro que tamén da maioría dos españois».

Además, preguntado por la posibilidad de que el documento estipule que las comunidades se hagan cargo de las rentas en el caso de inquilinos vulnerables, Rueda ha asegurado desconocer este punto, que ha enmarcado en la «liña» del Gobierno.

«Xa dicía en anuncios propagandísticos en meses anteriores que non vai para nada con el todo isto e que o tema da vivenda é responsabilidade das comunidades», ha censurado para asegurar que espera «que non sexa así» y que el Ejecutivo de Sánchez se dé cuenta de que «somos absolutamente corresponsables».

Rueda ha reconocido las responsabilidades que tiene la Xunta en esta materia que, según ha dicho, son las que está ejerciendo y ha insistido en su deseo de que al final el decreto no consista «todo en volver ver que isto con eles non vai».