Besteiro pide al PP que respalde el decreto de vivienda

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha puesto el foco este lunes en el problema de acceso a la vivienda que afecta a miles de gallegos y ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que persuada a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijoo, para que el PP permita que el decreto de vivienda que el Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros se apruebe en el Congreso.

El líder de los socialistas gallegos ha defendido las mejoras que prevé incluir este decreto con medidas de protección ante los desahucios o la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre ya que defienden que las viviendas son para vivir.

Bonificaciones fiscales

Besteiro ha incidido en que «todos estamos concienciados» con la situación actual que afecta a la ciudadanía, por lo que hay cuestiones que no se entendería que no fuesen apoyadas por la mayoría del arco parlamentario.

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De este modo, ha hecho un llamamiento al presidente gallego para que pida a su partido que respalde el decreto.

Asimismo, también ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico que haga uso de sus competencias y lleve a la práctica las medidas de las que ya dispone para favorecer el acceso a la vivienda y que, entre otras medidas, opte por reconocer de oficio las zonas tensionadas donde se percibe que hay tensión en los precios del alquiler.

«Non hai que ser un insumiso á hora de cumprir a lei, senón que hai que cumprila», ha resumido.

Ha reclamado «responsabilidade» en este sentido ya que, hasta la fecha, «todos os pasos que se foron dando foron orientados a torpedear» las medidas que favorezcan el acceso a la vivienda pese a que «a meirande parte das competencias» en esta materia residen en la propia comunidad autónoma.

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Tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo más de 70 en una vivienda en el madrileño barrio de El Retiro, Besteiro también ha reclamado a la Xunta que «poña todos os seus recursos a disposición das familias que están preto de perder a súa casa» porque «aquí en Galicia tampouco queremos máis casos coma o de Maricarmen».