Pedraz admite la personación de la jueza del hermano de Sánchez como víctima del caso Leire

Leire Díaz en la comisión de investigación del Senado J.J. Guillén | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido la personación como acusación particular de Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó en Badajoz el caso contra David Sánchez, al considerar que aparece como perjudicada por las actuaciones investigadas en la causa sobre las llamadas cloacas de Ferraz. El magistrado sostiene que, a la vista del relato de los hechos, Biedma resulta afectada «al menos por el delito de calumnia» y la ha citado a declarar el próximo 8 de octubre a las 10.15 horas.

Biedma había pedido entrar en la causa como víctima después de denunciar una operación dirigida contra ella mientras investigaba al hermano del presidente del Gobierno. La magistrada sostuvo que se buscó obtener información sobre su persona y su entorno, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella y, finalmente, apartarla de la instrucción del caso David Sánchez. Atribuyó esas maniobras al mismo entorno que investiga Pedraz dentro de la trama encabezada, según los indicios de la Unidad Central Operativa (UCO), por Leire Díez, la conocida como fontanera de Ferraz.

La decisión de Pedraz convierte formalmente a la jueza de Badajoz en parte perjudicada dentro de la causa en la que la UCO ha certificado las supuestas maniobras de Leire Díez y su entorno para obtener información contra jueces, fiscales y guardias civiles vinculados a procedimientos sensibles para el PSOE, el Gobierno y el propio Pedro Sánchez. Biedma podrá desde ahora intervenir en la causa como acusación particular a través de su procurador y su letrada y tendrá acceso a las actuaciones en las mismas condiciones que el resto de las partes.

La magistrada vinculó directamente esas actuaciones con su condición de instructora de las diligencias seguidas contra David Sánchez Pérez-Castejón. En su escrito sostuvo que su condición de perjudicada tenía una doble dimensión, personal y profesional, por los ataques dirigidos contra ella, e institucional, por el intento de interferir en una investigación judicial que afectaba al hermano del presidente.

Biedma apoyó su petición en los informes de la UCO que han reconstruido una línea de actuación específicamente dirigida contra ella. Su escrito cita el informe 98/2026, según el cual «otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la Magistrada Beatriz Biedma Rojano». En esas maniobras aparecen Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada y Joaquín Parra, quien declaró como testigo ante la UCO. Los cuatro compartían un grupo de wasap denominado «Vacaciones y viajes» que, según la investigación, servía para coordinar sus actuaciones.

Según el relato incorporado por Biedma a su solicitud, Joaquín Parra declaró que Leire Díez le pidió información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la jueza que investigaba al hermano del presidente del Gobierno. A partir de ahí se habría producido el contacto con Sáenz de Tejada y una reunión en Madrid en septiembre del 2024 en la que se abordó la posibilidad de que este asumiera la defensa de David Sánchez para promover la recusación de Biedma y conseguir apartarla del procedimiento.

Entre las anotaciones intervenidas figura la frase «Posible estrategia. Ser abogado del hermano de P.S.». Sáenz de Tejada llegó posteriormente a intentar personarse en el procedimiento contra David Sánchez y promovió la recusación de la magistrada. Ambas iniciativas fueron rechazadas.

El escrito de Biedma describe además una campaña paralela contra ella mediante denuncias, quejas ante el Consejo General del Poder Judicial y publicaciones en el canal de YouTube «Magistrado Anticorrupción TV». La jueza sostiene que Leire Díez habría indicado a Sáenz de Tejada que presentara denuncias contra ella ante la Fiscalía General del Estado porque entendía que disponía de capacidad de influencia en esa institución.

Pedraz, sin embargo, ha frenado por ahora buena parte de las diligencias adicionales solicitadas por Biedma. El juez rechaza incorporar y analizar de forma global el contenido del canal «Magistrado Anticorrupción TV» porque la magistrada no aportó visionados o descargas concretas que permitan vincular directamente esos vídeos con las actuaciones investigadas.

La resolución recuerda que la UCO sí ha detectado conversaciones entre Leire Díez y Sáenz de Tejada sobre esos vídeos, aunque por el momento se desconoce su contenido y si Díez los utilizó para los fines que investiga la Audiencia Nacional.

Pedraz tampoco acepta de momento abrir una investigación específica sobre una de las anotaciones más llamativas halladas en las agendas de Leire Díez: «Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano». El magistrado asume el criterio de la Fiscalía de que ninguno de los informes incorporados hasta ahora a la causa aporta información que permita conocer su significado y advierte de que no puede abrirse una línea de investigación por cada anotación encontrada en las múltiples agendas intervenidas sin otros datos que le otorguen relevancia penal.