Muere abatido a tiros por un policía municipal en Fuenterrabía tras amenazar a personas con un cuchillo

Vehículos de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. Europa Press

Un hombre ha sido abatido este lunes por la tarde por la Policía Municipal de Fuenterrabía después de que amenazara con un arma blanca a personas que se encontraban en un céntrico local de hostelería del municipio pesquero e intentara agredir a una agente de la Ertzaintza.

Al tener constancia de los hechos, una patrulla de la Ertzain-etxea de Irún se ha personado en las inmediaciones del local, momento en el que este, siempre según las mismas fuentes, ha intentado herir con el arma blanca en varias ocasiones a una de las agentes intervinientes.

Ha sido en ese instante cuando un agente de la Policía Local ha hecho uso de su arma reglamentaria para repeler dicha agresión contra la agente. En cuanto se ha producido el hecho los agentes intervinientes han procedido a auxiliar al agresor hasta la llegada de los recursos sanitarios, estos, a su llegada, han continuado con las maniobras de reanimación, pero, finalmente, han confirmado su fallecimiento.

Al parecer y según ha explicado la Ertzaintza a través de una nota la víctima se trata de un hombre de 46 años y procedente del África Subsahariana que contaba con 12 detenciones previas y 10 investigaciones anteriores. La Policía vasca mantiene la investigación abierta.