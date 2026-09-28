Maricarmen podrá volver a su casa tras llegar a un acuerdo con Urbagestión, la empresa que la desahució

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada el 23 de septiembre Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

La tensión por el desahucio de Maricarmen comienza a disiparse después de que este lunes se reunieran las representantes de la vecina madrileña de 87 años que fue desalojada de su casa el pasado miércoles y Urbagestión Desarrollo e Inversiones S. L., la firma propietaria del inmueble, «la primera en seis años, como ha señalado la abogada de la anciana en su entrada a la junta. Tras más de cuatro horas reunidas, las partes han alcanzando un acuerdo para Maricarmen Abascal vuelva al que era su hogar.

El encuentro se ha desarrollado con la intermediación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y de los Servicios Sociales municipales de Madrid (EMVS) cuyos servicios contemplan, entre otras cosas, ayudar a las partes a la hora de elaborar el contrato, ofrecer garantías ante posibles impagos y, a los propietarios les permite elegir a su inquilino, aunque el arrendamiento máximo no puede superar el 40 % de los ingresos netos de quien alquila.

El servicio municipal se ofreció como intermediario después de que el pasado viernes Urbagestión contactara con EMVS para incluir el piso de Maricarmen en el programa Reviva con el objetivo de que la mujer, aún ingresada en el Gregorio Marañón, retornara al que había sido su hogar a lo largo de siete décadas. Desde el Ayuntamiento de Madrid le ofrecieron el plan de mediación debido a que el inmueble no entraba en el programa municipal diseñado para recuperar viviendas en desuso y ofrecerlos por alquileres asequibles, a causa de de la hipoteca no levantable que pesaba sobre la vivienda de Maricarmen, un obstáculo legal insalvable para poder pertenecer a Reviva.

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Sin solución

El acuerdo convenido por ambas partes, con el Ayuntamiento de Madrid como intermediario, marca el final de un sinfín de propuestas que, afirman desde el Sindicato de Inquilinas, fue recibiendo la inmobiliaria conforme se acercaba la fecha del desahucio de Maricarmen, todas con respuesta negativa.

Tanto el Ministerio de Vivienda como la empresa pública Casa 47 afirmaron haber realizado ofertas para adquirir el inmueble y evitar así el desalojo de la anciana. Si bien la administradora aseveró que ambas instituciones «no podían hacerlo legalmente», Urbagestión reconoció que la empresa pública formalizó una oferta conjunta con Maricarmen, en el que el alquiler implicaba un pago de 900 euros. Ante esta opción, los propietarios expusieron que no se atendió porque el documento fue entregado «sin precisar la configuración legal del contrato, el pago de gastos, ni el resto de condiciones legalmente exigibles para articularlo».

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En la misma línea, el pianista James Rhodes, envió dos correos electrónicos en los que ofrecía, o bien hacerse cargo de la renta, o bien comprar la vivienda, sin concretar importe. No obstante, tal y como afirmaron desde la inmobiliaria en el comunicado del pasado viernes, «cuando llegaron los correos, la decisión de proponer el piso ante el programa Reviva ya se había tomado».

Ocho años de conflicto

Parece que, con el principio de acuerdo alcanzado por las partes, comienza la desescalada de tensión entre ambas partes que se remonta al 2018, cuando la inmobiliaria se hizo con la vivienda. La firma constató entonces que la titularidad del contrato había pasado, antes de Maricarmen, por su padre y su madre, lo que llevó a Urbagestión a presentar el documento, subrogado hasta dos veces, ante la justicia. Tras una batalla judicial que duró hasta el 2023 y que en una primera sentencia de la Audiencia Provincial dio la razón a la vecina, el Tribunal Supremo falló finalmente a favor de la inmobiliaria, lo que obligó a la anciana a firmar un nuevo contrato para poder quedarse en la vivienda.

Es a partir de la sentencia del alto tribunal cuando las versiones comienzan a desligarse. Si, por un lado, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, afirmaba que el contrato que ofreció la inmobiliaria al comprar el inmueble fue de 2.650 euros que, tras advertir la particularidad de la situación de la anciana se rebajó entre un 40 % y 50 % por debajo del precio del mercado, se quedo en 1.650 euros, «algo que Maricarmen no se podía permitir», desde Urbagestión negaron la veracidad de esos números, pues, según afirmaron en un comunicado el pasado viernes, «nunca se han pedido los 2.650 que mencionan».