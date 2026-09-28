El Gobierno ultima un real decreto ley urgente que aplicará el IVA a los pisos turísticos y prohibirá la compra especulativa a los fondos buitre

Pancartas de los activistas por la vivienda que han acampado en la Puerta del Sol A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El Gobierno está trabajando de manera intensiva con los grupos parlamentarios para aprobar este mismo martes en el Consejo de Ministros un Real Decreto Ley que incorpore un amplio paquete de medidas urgentes destinadas a defender el derecho a la vivienda. Lo hace con la presión de la calle, desatada la semana pasada con el desahucio de Maricarmen, de 87 años, de su vivienda de toda la vida, y con centenares de tiendas de campaña desplegadas desde hace dos días en plena Puerta del Sol de Madrid para defender el derecho a una vivienda digna.

Entre los diez puntos de actuación previstos por el departamento que dirige Isabel Rodríguez, destaca la aplicación del IVA a los pisos turísticos para que tributen como actividad comercial y frenar así su expansión descontrolada, una iniciativa que se complementa con la tramitación en marcha para elevar su tributación al 21% y la previa identificación de unos 110.000 inmuebles de este tipo que operaban de forma ilegal. Asimismo, la futura norma busca atajar la especulación mediante la prohibición expresa de la compra de inmuebles a los fondos buitre con la máxima de que las viviendas deben destinarse al uso residencial, en línea con otras decisiones orientadas al fin de las Golden Visa para inversores extranjeros y la aplicación de un recargo fiscal del 100 % a extracomunitarios no residentes.

La propuesta gubernamental, que actualmente apura sus últimas horas de negociación para articular una mayoría suficiente en las Cortes, despliega también instrumentos de choque en el mercado del alquiler. Por un lado, contempla la regulación específica del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones con el fin de extinguir las prácticas fraudulentas de contratos de corta duración que encadenan subidas de precios continuas, al tiempo que establece mecanismos para la estabilización de los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos frente a renovaciones y subidas abusivas en las comunidades autónomas donde no se aplica la Ley de Vivienda. Por otro lado, para aliviar la carga económica de las familias, el texto articula bonificaciones fiscales directas para inquilinos y crea estímulos fiscales para los propietarios que decidan bajar voluntariamente el importe de sus rentas.

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En el ámbito de la protección social y el acceso a la propiedad, el Real Decreto Ley pretende reforzar la protección frente a los desahucios de colectivos vulnerables y establece ayudas públicas destinadas a facilitar la compra de la primera vivienda a aquellas personas que cuentan con solvencia pero carecen de los ahorros previos necesarios para la entrada. A todo ello se suma el blindaje permanente del parque estatal de vivienda para evitar que el patrimonio financiado con recursos públicos pueda terminar en manos especulativas, junto con una reducción del IVA aplicable a la construcción de vivienda protegida de calificación permanente con el objetivo de fomentar la ampliación de la oferta asequible.

Esta ofensiva regulatoria y fiscal pretende dar respuesta directa a las principales carencias del sector, marcadas por un déficit estructural estimado en unas 500.000 viviendas, la falta de 700.000 trabajadores en la construcción y la paulatina pérdida de parque protegido debida a las descalificaciones históricas.

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Para contrarrestar esta situación, la estrategia del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana combina la vía legislativa con actuaciones de inversión y gestión pública entre las que figuran la movilización de más de 25.000 viviendas a través de los fondos europeos del PRTR, la transferencia de 7.000 millones a las comunidades autónomas mediante el Plan Estatal de Vivienda y la aportación de la Entidad Estatal Casa 47, encargada de gestionar los alquileres asequibles que no superarán el 30% de los ingresos del hogar mediante la incorporación del patrimonio de la Sareb y desarrollos urbanísticos como el Nuevo Barrio Campamento en Madrid.