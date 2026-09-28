El Gobierno portugués presenta una ley agilizar los desahucios
OPORTO / E. LA VOZ
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Luís Montenegro busca expulsar a los inquilinos que lleven más de dos meses sin pagar y acabar con el límite del 2 % interanual en las subidas de los contratos28 sep 2026 . Actualizado a las 20:53 h.
Las recientes noticias de desahucios en España no han hecho más que avivar un debate muy caliente en Portugal, donde los desalojos han aumentado en un 44 % durante el año 2025. Pese a todo, el