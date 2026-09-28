La Fiscalía arremete contra Peinado en su despedida: «Ha pasado por encima» de las partes en el caso Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, saliendo de los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid), en una imagen de archivo. Mariscal

Guerra entre el Ministerio Público y el juez Juan Carlo Peinado hasta el último minuto. La Fiscalía de Madrid ha lanzado uno de sus reproches más duros contra la forma en que Peinado ha dirigido el caso Begoña Gómez. El ministerio público —en su último escrito dirigido al instructor quien se jubiló el pasado viernes— acusa al magistrado de haberse «extralimitado» y de mostrar una «escasa sensibilidad» hacia los profesionales personados al convocar prácticamente de un día para otro la audiencia preliminar que debía decidir si la esposa del presidente del Gobierno y su asistente, Cristina Álvarez, eran enviadas a juicio. «No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales», sostiene el fiscal.

El reproche aparece en un escrito fechado el 20 de septiembre, presentado a raíz del recurso de la defensa de Álvarez contra aquel señalamiento exprés del pasado día 8. La Fiscalía no da la razón a la asistente de Begoña Gómez y considera que su ausencia física de la audiencia no le provocó una indefensión real. Pero aprovecha su respuesta para censurar abiertamente la manera en que Peinado apretó los tiempos procesales durante sus últimas semanas al frente del juzgado.

«Tampoco es usual, habitual ni normal en los usos conocidos esta precipitación y celeridad en el señalamiento de ciertos trámites dejando a las partes y profesionales en situaciones ciertamente extrañas», afirma el ministerio público. Peinado había dictado el 7 de septiembre un auto convocando la audiencia preliminar para el día siguiente, 8 de septiembre, a las 18.00 horas. La resolución llegó después de que las defensas hubieran comunicado que no renunciaban a ese trámite. El juez justificó entonces el señalamiento en el artículo 30.1 de la Ley del Tribunal del Jurado, que obliga a fijar «el día más próximo posible» para la audiencia una vez presentado el escrito de defensa.

La decisión provocó una carrera contrarreloj. Cristina Álvarez se encontraba fuera de España y había comunicado que no regresaría hasta el 28 de septiembre. El nuevo abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, estaba además fuera de Madrid y la propia vista tuvo que retrasar su comienzo para permitirle llegar en avión a la capital. Pese a las peticiones de suspensión, Peinado mantuvo la convocatoria.

La defensa de Álvarez recurrió posteriormente la providencia alegando que la premura había impedido citarla personalmente y asistir a la audiencia, lo que, a su juicio, le había causado indefensión. Solicitó que el trámite se celebrara después de su regreso a España, el 28 de septiembre.

La Fiscalía rechaza ese argumento. La presencia personal de la investigada, sostiene, «no es imperativa» en una audiencia de estas características y su ausencia no provoca por sí misma una vulneración efectiva del derecho de defensa. También subraya que esperar hasta después del día 28 resultaba difícilmente compatible con el mandato legal de celebrar el trámite «el día más próximo posible».

Ese razonamiento permitió finalmente a Peinado desestimar el recurso de reforma de Álvarez mediante un auto fechado el 25 de septiembre. El magistrado se apoya expresamente en la posición del Ministerio Público y recuerda que aplazar la audiencia más allá del día 28 habría vulnerado, a su juicio, el «deber de celeridad» impuesto por la Ley del Tribunal del Jurado.

Pero la coincidencia entre juez y fiscal termina ahí. El ministerio público considera que una cosa era cumplir ese mandato de celeridad y otra la forma extrema en que Peinado lo aplicó. De ahí su censura a una actuación que califica de poco habitual y a la «escasa sensibilidad» demostrada con quienes debían intervenir en un procedimiento especialmente complejo y voluminoso.

El choque resulta especialmente significativo porque la Fiscalía ha mantenido durante toda la instrucción una posición frontalmente contraria a la tesis incriminatoria del juez. El ministerio público ha reclamado reiteradamente el archivo de la causa y ha sostenido que los hechos investigados no permiten atribuir responsabilidad penal a Begoña Gómez y Cristina Álvarez.

El 21 de septiembre, un día después de la fecha del escrito fiscal que ahora reprocha al juez su precipitación, Peinado acordó finalmente la apertura de juicio oral contra ambas. Para Begoña Gómez mantuvo los delitos de tráfico de influencias y malversación y para Cristina Álvarez, la acusación vinculada a esta última figura delictiva.