Feijoo acusa a Sánchez de haber estado ocho años «más pendiente de la casa de Jésica que de la de Maricarmen»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, junto al presidente de Melilla, Juan José Imbroda (a la derecha), y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la reunión de la junta directiva nacional Borja Sanchez-Trillo | EFE

Alberto Núñez Feijoo arremetió este lunes con dureza contra el Gobierno y su política de vivienda durante su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano que reúne a todos sus barones, y que en esta ocasión ubicó en un lugar preferente al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al de Melilla, Juan José Imbroda. En opinión del líder de los populares, Pedro Sánchez se encuentra completamente «inhabilitado» para ofrecer soluciones habitacionales tras encadenar lo que califica como «ocho años perdidos» de políticas ineficaces y destructivas y por haber estado todo este tiempo «más pendiente de la casa de Jésica que de la casa de Maricarmen».

Con este paralelismo, Feijoo contrapuso los escándalos de corrupción y prebendas particulares vinculados al entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, —haciendo alusión a la vivienda de su expareja cuyo alquiler fue sufragado presuntamente por el empresario Víctor de Aldama como contraprestación para «comprar la voluntad» del ministro — con la dolorosa realidad social representada por Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada recientemente en Madrid. A ojos del primer partido de la oposición, esta metáfora retrata a un Ejecutivo desconectado de las urgencias de los ciudadanos y centrado únicamente en sus propios intereses y su supervivencia política.

En su intervención, el jefe de la oposición reprochó al Ejecutivo su de «agitar las calles» como cortina de humo para esquivar sus responsabilidades directas. Tras las manifestaciones del fin de semana lideradas por movimientos de inquilinos, Feijoo advirtió este lunes que el malestar es «tan transversal que se manifiesta a izquierda y a derecha». Denunció además que el sanchismo intenta ahora capitalizar el descontento y «abanderar causas perdidas» mediante la propaganda y el miedo, en lugar de asumir que sus propias leyes han estrangulado la oferta del mercado de alquiler, desprotegido a los propietarios legítimos y desincentivado la inversión constructiva.

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Para los populares, la verdadera solución a la crisis inmobiliaria no vendrá de intervenciones ideológicas ni de jalear movilizaciones públicas, sino de un plan de choque ambicioso basado en la seguridad jurídica y en la construcción de más de un millón de viviendas nuevas para rebajar los precios de manera orgánica. Aunque el propio Feijoo reconoció ante los suyos que la situación no es nada fácil y que «nadie va a resolver el problema de la vivienda en cinco minutos».

Sin quitar el foco a Ceuta

El PP no quiere quitar el foco de Ceuta y anunció que creará una comisión investigación en el Senado para esclarecer la gestión de la crisis migratoria a finales de julio. Al contar con mayoría absoluta en la Cámara Alta, los populares tienen garantizada la luz verde para sacar adelante esta iniciativa fiscalizadora. Feijoo justificó la urgencia de la medida argumentando que «España tiene derecho a saber la verdad». Acusó directamente al Ejecutivo de inacción y ocultamiento, afirmando de manera tajante que «el Gobierno lo sabía, lo tapó y no actuó». Según el líder del PP, las autoridades estatales dejaron desprotegidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y mantuvieron a la ciudad autónoma bajo un «abandonó injustificado».

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La comisión parlamentaria centrará sus esfuerzos en averiguar cómo se originó el cruce masivo de fronteras de los días 30 y 31 de julio, cuál fue la respuesta exacta del Gobierno central y qué medidas se deben implementar para evitar su repetición. Asimismo, el PP buscará forzar las aclaraciones que, según critican, Sánchez ha evitado dar en sede parlamentaria, incluyendo si han existido «acuerdos inconfesables» con Marruecos.

Durante el acto, la cúpula popular arropó firmemente al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, cuya gestión ensalzó Feijoo como ejemplo de dignidad frente a la Moncloa. Con este movimiento, la oposición redobla su ofensiva parlamentaria sobre un asunto de enorme sensibilidad geopolítica, advirtiendo de que esta crisis marcará un punto de inflexión definitivo en el debate migratorio y político del país.