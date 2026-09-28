El delegado del Gobierno de Ceuta tramita su cese dos meses después de la avalancha de migrantes

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano Marcos Moreno | EUROPA PRESS

El delegado del Gobierno de Cueta, Miguel Ángel Pérez Triano, abandonará su cargo cuando se cumplen dos meses de la avalancha de migrantes en la ciudad autónoma. Según las fuentes consultadas, se trata de una decisión «humana y personal» tras semanas de «inmenso trabajo». Pérez dará este lunes sus explicaciones a los medios de comunicación.

El pasado 11 de septiembre, el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, presentó también su dimisión tras la polémica generada por la publicación de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con los acontecimientos del pasado 30 de julio.

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