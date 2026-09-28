El borrador de Conde-Pumpido sostiene que el Supremo hizo una interpretación de la amnistía «contraria a su espíritu y finalidad»

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, momentos antes de su audiencia con el rey Felipe VI el pasado 21 de julio en el palacio de La Zarzuela. Chema Moya | EFE

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, propone corregir de raíz la interpretación con la que el Tribunal Supremo dejó fuera de la amnistía la malversación del procés y fija una doctrina llamada a servir