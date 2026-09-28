El borrador de Conde-Pumpido sostiene que el Supremo hizo una interpretación de la amnistía «contraria a su espíritu y finalidad»
MADRID / COLPISA
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Su ponencia fija el criterio para extender la amnistía de la malversación a los dirigentes del procés y plantea obligar al Supremo a aplicarla «con carácter preferente y urgente»28 sep 2026 . Actualizado a las 17:35 h.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, propone corregir de raíz la interpretación con la que el Tribunal Supremo dejó fuera de la amnistía la malversación del procés y fija una doctrina llamada a servir