El borrador de Conde-Pumpido sostiene que el Supremo hizo una interpretación de la amnistía «contraria a su espíritu y finalidad»

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, momentos antes de su audiencia con el rey Felipe VI el pasado 21 de julio en el palacio de La Zarzuela.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, momentos antes de su audiencia con el rey Felipe VI el pasado 21 de julio en el palacio de La Zarzuela. Chema Moya | EFE

Su ponencia fija el criterio para extender la amnistía de la malversación a los dirigentes del procés y plantea obligar al Supremo a aplicarla «con carácter preferente y urgente»

28 sep 2026 . Actualizado a las 17:35 h.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, propone corregir de raíz la interpretación con la que el Tribunal Supremo dejó fuera de la amnistía la malversación del procés y fija una doctrina llamada a servir

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