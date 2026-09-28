Activistas de la vivienda cortan el tráfico en varios puntos de Barcelona

Miembros del Sindicat de Llogateres de Catalunya protagonizan diversos cortes de tráfico en Barcelona Alejandro García | EFE

Grupos de activistas por la vivienda han cortado este lunes el tráfico en varios puntos de Barcelona -en la calle Córcega, en la avenida Diagonal y en los alrededores de Sants- para presionar al Gobierno a dar el paso de aprobar este martes un decreto que acabe con los desahucios y proteja a los inquilinos.

Convocadas por el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinos e Inquilinas) de Catalunya, estas protestas han tomado la forma de cortes de circulación rápidos que han alterado de manera temporal el día a día de la ciudad, a la espera de una movilización más importante anunciada para esta tarde, coincidiendo con la visita a Barcelona del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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La acción reivindicativa con más seguimiento esta mañana ha tenido lugar a primera hora en la calle Córcega, cerca de la avenida Diagonal. Los manifestantes llevaban pancartas en las que se leía ¡Decreto Maricarmen ya! y Contratos indefinidos, mientras que gritaban No estás sola y Todos somos Maricarmen entre otras consignas.

El despliegue de efectivos de los Mossos d'Esquadra ha evitado que los activistas avanzaran hacia la avenida Diagonal, que tenían también la intención de cortar.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de Sindicat de Llogateres, Enric Aragonés, ha asegurado que «hoy no puede ser un día más porque faltan solo 24 horas para saber si lo que va mañana al Consejo de Ministros es un decreto farsa, un nuevo anuncio cosmético que solo traiga frustración y decepción o medidas de verdad».

El sindicato exige contratos indefinidos «para dejar de sufrir cuando se acaban», la renovación automática, la congelación del precio del alquiler mientras dure el contrato y un mecanismo de suspensión de desahucios de las personas vulnerables.

En la avenida Meridiana, una de las arterias de entrada y salida de la ciudad, unas 40 personas han cortado también el tráfico de manera temporal a la altura del Hipercor, justo frente a un bloque de viviendas que el Sindicat de Llogateres denuncia que está dedicado casi por completo al alquiler de temporada en detrimento del residencial.