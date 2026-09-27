¿Qué es el Sindicato de Inquilinas?

Concentración en Madrid tras la expropiación de la vivienda de Maricarmen EFE / Daniel González

El Sindicato de Inquilinas de Madrid, organizador de la acampada de la Puerta del Sol por el llamado decreto Maricarmen, nació en el 2017 como una organización para defender colectivamente a las personas que viven de alquiler. Su actividad se centra especialmente en los conflictos con propietarios, inmobiliarias y grandes tenedores, y combina la negociación colectiva con la movilización y la organización de los inquilinos. La propia organización asegura que en diciembre del 2024 contaba con 3.000 afiliadas y que su objetivo es convertir el acceso a una vivienda digna, estable y segura en un derecho garantizado.

¿Cómo se organiza?

Su funcionamiento se basa en el llamado sindicalismo de base: los conflictos individuales se convierten en problemas colectivos mediante la organización de bloques, secciones por propietario y nodos territoriales. El sindicato cuenta con asambleas de afiliadas, plenarias, un grupo de coordinación y tres grandes áreas de trabajo (organización, acción sindical y comunicación). Entre las herramientas que emplea figuran la negociación con propietarios, las campañas contra las subidas de alquiler, la organización de bloques, los piquetes y la huelga de alquileres. Actualmente dispone de nodos territoriales en distintos puntos de la Comunidad de Madrid y de secciones específicas para conflictos con propietarios como Sareb, Nestar-Azora o Blackstone.

¿Cómo se financia?

La financiación es otro de los elementos que la organización considera parte de su modelo sindical. Según la información publicada en su apartado de transparencia, las cuotas de afiliación constituyen su principal fuente de ingresos y el Sindicato afirma que no recibe subvenciones. También obtiene donaciones puntuales y recursos procedentes de colaboraciones remuneradas, como charlas y talleres. El 10 % de los ingresos se destina, según esa misma información, a una caja de resistencia para afrontar multas, acciones legales colectivas u otros imprevistos; el resto se emplea en mantener la estructura, las personas contratadas, los locales y las campañas y proyectos de la organización.

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Afiliarse implica, además de contribuir económicamente al sostenimiento de la organización, participar en su estructura. El Sindicato ofrece actualmente una cuota ordinaria de 100 euros al año o 10 euros al mes, una cuota de apoyo de 200 euros al año o 20 euros al mes y cuotas sociales reducidas para quienes no puedan asumir las anteriores. La organización señala que la afiliación es la vía para participar activamente en sus espacios y que su financiación mediante cuotas busca preservar su autonomía.

¿Qué otras medidas propone?

Su actividad no se limita a resolver conflictos concretos de alquiler. El Sindicato mantiene una agenda política más amplia en torno al modelo de vivienda y plantea medidas como la reducción de los alquileres, la regulación de los alquileres temporales y turísticos, la protección frente a la finalización de los contratos y cambios en la legislación de vivienda. En los últimos años también ha defendido herramientas como la huelga de alquileres y ha impulsado campañas contra los grandes propietarios, los pisos turísticos y determinadas prácticas de las inmobiliarias.

¿Qué han conseguido hasta ahora?

Uno de los conflictos que la organización presenta como una de sus principales victorias es el mantenido con Blackstone. Según sus propios datos, después de dos años de organización y resistencia colectiva, más de 200 inquilinos consiguieron negociar con el fondo la renovación de sus contratos y, finalmente, se firmaron más de 80 nuevos contratos sin las subidas que el sindicato consideraba abusivas, con una duración de siete años y tres prorrogables. El resultado forma parte de la estrategia que el Sindicato utiliza para reivindicar la negociación colectiva como alternativa a que cada inquilino afronte individualmente sus problemas con el propietario.

La organización también ha intervenido en otros conflictos relacionados con grandes propietarios y empresas inmobiliarias. En su web recoge, entre otros, el caso de Nestar-Azora, donde informa de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid que declaró abusivas seis de las siete cláusulas analizadas en determinados contratos de alquiler; el conflicto de Argumosa 11 y diferentes campañas frente a inmobiliarias y fondos. Estos resultados son presentados por el propio sindicato como parte de sus victorias colectivas.