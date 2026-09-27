«Es una sensación muy positiva, un nuevo sentir», afirman los acampados en la Puerta del Sol de Madrid

1/8 Acampada en la Puerta del Sol de Madrid ante la crisis de la vivienda Susana Vera | REUTERS 2/8 La plaza se ha llenado poco a poco de tiendas Mercedes Ortuño Lizarán | EFE 3/8 Acampada en la Puerta del Sol Alejandro Martinez Velez | REUTERS 4/8 La acampada en Sol ha transcurrido con normalidad Mercedes Ortuño Lizarán | EFE 5/8 Acampados en la Puerta del Sol Matias Chiofalo | EUROPAPRESS 6/8 La Puerta del Sol llena de manfiestantes Susana Vera | REUTERS 7/8 Acampada en la Puerta del Sol esta madrugada Mercedes Ortuño Lizarán | EFE 8/8 Acampada en la Puerta del Sol esta madrugada Mercedes Ortuño Lizarán | EFE

Cientos de acampados en la Puerta del Sol convocados por el Sindicato de Inquilinas se preparan este domingo para dormir una segunda noche, y las que hagan falta, en tiendas de campaña, hasta que el Gobierno apruebe el real decreto de Vivienda que debe incluir, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler. La primera noche «ha sido todo un éxito». «La hemos pasado como unas 300 personas, pero en cuanto ha amanecido, se han ido acercando muchas más. La sensación es muy positiva, de que se respira un nuevo latir en la calle», aseguró la portavoz del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu, que augura que «esto va a ser un antes y un después».

En estas primeras horas, los acampados han ido improvisando la organización de la protesta, desde el reparto de comida y bebida a la limpieza de la calle o la programación de distintas actividades, porque «también tiene que haber espacio para el ocio».

Se han sucedido clases de yoga o de decoración de las tiendas hasta talleres «de acción directa no violenta» o una comida popular, que ha coincidido con la manifestación convocada por la plataforma Menos Lectivas en defensa de la educación pública que ha terminado en Sol.

Leer más: Sánchez apremia a sus socios para aprobar el decreto de la vivienda

Por la tarde, además de asambleas de bienvenida, se celebró un festival y se abrió un espacio para escribir cartas a Maricarmen. En medio del hormiguero en el que se convierte la Puerta del Sol un domingo cualquiera, Natalia y Hodei fueron repartiendo plátanos entre los acampados, que «son muy buenos por la mañana»; aunque dormir en Sol «no es como hacerlo en tu cama a oscuras y en silencio», las dos celebran que todo «ha ido bastante bien, no ha habido represión policial y lo que hace falta es que la gente venga a ocupar espacio».

A los acampados se han acercado numerosos simpatizantes para donar alimentos, abanicos o medicinas y trasladarles mensajes de apoyo: «Es que tienen razón», comenta a su hija Marisa, de la edad de Maricarmen. Tampoco han faltado decenas de curiosos y turistas inmortalizando la acampada en sus móviles como un recuerdo más, ignorando que sus maletas son el símbolo de buena parte del hartazgo de los protestantes contra los alojamientos turísticos en los que se alojan.

Idea de cambio

Pero las reivindicaciones van mucho más allá del asentamiento porque, según Racu, lo «importante» no es «enamorarse de la idea de la acampada, sino de la idea de que esto tiene que cambiar». También va mucho más allá de lo que el Gobierno pueda alumbrar el martes, «va también de cómo los jueces aplican esa ley y cómo el sistema judicial está muy controlado por el rentismo».

Y trasciende los desahucios, que son el último eslabón de años en los que «millones de personas como Maricarmen» viven con la inquietud de que se les «puede expulsar en cualquier momento porque quieren hacer más dinero», poniendo «un piso turístico que da más rentabilidad o rompiéndolo en habitaciones para sacar más tajada».

«Es una cuestión de mínimos: el decreto Maricarmen debe instaurar prórrogas de alquileres, que se acaben con los contratos basura y que empecemos a acercarnos al fin de la compra especulativa», enfatiza. ¿Deben temer los propietarios? «La pregunta es muy clara: ¿las casas son para vivir o son para hacer negocio? Si ellos tienen claro que las casas son para vivir, esto no va con ellos. Tienen que escoger bando. Y, sinceramente, solo hay un lado bueno de la historia», zanja.