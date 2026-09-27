Sánchez asegura que el Gobierno trabaja para aprobar un decreto sobre vivienda este martes

Pedro Sánchez, este domingo en el acto de presentación de candidaturas del PSOE de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas del 2027 en Getafe Borja Sanchez-Trillo | EFE

Con el clamor social acampado en la Puerta del Sol desde la noche de este sábado por el desahucio de Maricarmen y la crisis de vivienda, el PSOE celebró un acto de partido este domingo para lanzar la candidatura de Óscar López a la Comunidad de Madrid en los comicios del próximo mes de mayo, así como a todos sus candidatos municipales. Un evento en el que estuvo presente el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se desentendió de la crisis de vivienda y responsabilizó al PP de ello, respondió a la vecina madrileña que fue desalojada el pasado miércoles y le prometió que trabaja «contra reloj» para que el decreto de vivienda llegue al Consejo de Ministros el próximo martes.

«¿Qué es lo que hizo el Partido Popular y Vox? Estos que dicen que defienden a la clase media, a la gente de a pie, votaron en contra del real decreto ley que hubiera impedido que Maricarmen hoy estuviera desalojada y desahuciada de su vivienda», reprochó enérgicamente el jefe del Ejecutivo desde Getafe, localidad que se encuentra a pocos kilómetros de la Real Casa de Correos de Madrid, frente a la que se encuentran instalados más de mil personas —según estiman en el Sindicato de Inquilinas— desde la noche de este sábado con el lema: «O cae el rentismo o cae el Gobierno». Un mensaje que omitió el propio Sánchez en su intervención, que centró en descargar de responsabilidad al Gobierno por la crisis de vivienda y arremeter contra la oposición, así como contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

MÓNICA GARCÍA: «NOS ESTAMOS JUGANDO LA LEGISLATURA»

Por su parte, antes de que Sánchez anunciara que están trabajando para aprobar un real decreto sobre vivienda, la ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Mónica García, habló sobre el tema y le exigió al Gobierno que aprobara este decreto y también reclamó que el texto incluya «los máximos» para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.

Así lo ha señalado durante su participación en un acto en Fuenlabrada sobre vivienda, donde ha asegurado que la situación actual supone «una crisis habitacional urgente» y ha reclamado al PSOE que «deje de arrastrar los pies». «Nos estamos jugando el Gobierno y nos estamos jugando la legislatura», ha advertido, según Europa Press.

«Tiene que escuchar ese clamor social que, por cierto, llevamos empujando desde hace muchos meses. El decreto Maricarmen tiene que ir sí o sí al Consejo de Ministros. Si las derechas no fueran tan buitres como los fondos a los que están defendiendo, si se hubieran aprobado las medidas que hemos llevado sistemáticamente al Congreso de los Diputados, si el PSOE no hubiera arrastrado los pies, no estaríamos aquí ahora, en este momento», ha espetado la ministra.

RENOVACIÓN DE CONTRATOS

Entre las medidas que Más Madrid pretende incluir en el decreto ha citado la prohibición de los desahucios, la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación de los alquileres temporales y de las viviendas de uso habitacional.

«No estamos en tiempos de mínimos, estamos en tiempos de máximos», ha recalcado, antes de defender que la crisis de vivienda no es únicamente un problema habitacional, sino también «una crisis de salud, una crisis social y una crisis económica».

García ha puesto como ejemplo el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que, según ha relatado, llevaba 70 años viviendo en su vivienda y que fue desalojada recientemente. «Una mujer de 87 años que lleva 70 años viviendo en su casa que es sacada por una ambulancia», ha señalado, calificando las imágenes del desahucio de «absolutamente desgarradoras».

La ministra ha defendido además que el caso de Maricarmen supone «un punto de inflexión» y ha pedido a las fuerzas políticas del Congreso que tengan en cuenta el impacto social de la situación. «Basta ya, no podemos más. No pueden más los inquilinos, no pueden más las familias, no pueden más las Maricármenes, no pueden más los jóvenes», ha señalado.

En este contexto, ha puesto como ejemplo la situación del alquiler en Fuenlabrada, donde, según ha indicado, ha localizado únicamente «dos pisos de alquiler por menos de 1.000 euros».

«Dos pisos en todo Fuenlabrada, un municipio trabajador, de gente honesta, que va todos los días a trabajar, que no llega a fin de mes», ha afirmado, para insistir en que el problema «no se soluciona solamente construyendo», sino también mediante medidas «valientes y urgentes».