Un hombre mata a su pareja en La Campana, en Sevilla, y se atrinchera en una casa

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. CARMELA QUEIJEIRO

Una mujer de 47 años ha sido asesinada a puñaladas en La Campana (Sevilla) presuntamente por su pareja, un hombre de 56 años que se ha atrincherado en un domicilio de esta localidad, según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación.

Los hechos, según han informado a Efe desde la Guardia Civil, se produjeron sobre las 22:40 horas de este sábado y la mujer presentaba varias heridas por arma blanca. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a las 23:28 horas.

El presunto autor del crimen se encuentra atrincherado en una vivienda de la localidad y la Guardia Civil mantiene activo un dispositivo para poder lograr que deponga su actitud y detenerlo.

Si se confirma como un asesinato machista, esta mujer sería la decimosegunda víctima mortal de la violencia machista en Andalucía en lo que va de año.