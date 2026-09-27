Un hombre mata a su pareja en La Campana, en Sevilla, y se atrinchera en una casa

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

ESPAÑA

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.
Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. CARMELA QUEIJEIRO

La víctima, una mujer de 47 años, ha sido asesinada a puñaladas por su pareja, un hombre de 56 años que se ha atrincherado en un domicilio de esta localidad

27 sep 2026 . Actualizado a las 11:23 h.

Una mujer de 47 años ha sido asesinada a puñaladas en La Campana (Sevilla) presuntamente por su pareja, un hombre de 56 años que se ha atrincherado en un domicilio de esta localidad, según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación.

Los hechos, según han informado a Efe desde la Guardia Civil, se produjeron sobre las 22:40 horas de este sábado y la mujer presentaba varias heridas por arma blanca. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a las 23:28 horas.

El presunto autor del crimen se encuentra atrincherado en una vivienda de la localidad y la Guardia Civil mantiene activo un dispositivo para poder lograr que deponga su actitud y detenerlo.

Si se confirma como un asesinato machista, esta mujer sería la decimosegunda víctima mortal de la violencia machista en Andalucía en lo que va de año.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. 