El Gobierno de Sánchez y la oposición de Feijoo no convencen
MADRID / REDACCIÓN
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Los mayores de 45 años prefieren como presidente al líder del PP, mientras que los más jóvenes se decantan por el socialista. Un 62,2 % desaprueba la gestión del jefe del Gobierno y un 59,1 % suspende la del presidente del PP. La gran mayoría ha decidido ya a quién votará27 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los ciudadanos gallegos desaprueban mayoritariamente la labor de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero también suspenden la de Alberto Núñez Feijoo como líder de la oposición. Según el barómetro de septiembre elaborado por Sondaxe