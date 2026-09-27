El Gobierno de Sánchez y la oposición de Feijoo no convencen

Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijoo, en la Moncloa en una foto de archivo. Javier Lizón

Los ciudadanos gallegos desaprueban mayoritariamente la labor de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero también suspenden la de Alberto Núñez Feijoo como líder de la oposición. Según el barómetro de septiembre elaborado por Sondaxe