Sumar no irá al próximo Consejo de Ministros si no incluye medidas efectivas de vivienda: «Nos volveremos a plantar si hace falta»

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, con los medios este sábado antes de un acto en Rivas-Vaciamadrid. Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

Sumar no acudirá a la próxima reunión del Consejo de Ministros si no se incluye un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda para que se apruebe un decreto «sí o sí».

«No valen parches», ha asegurado el movimiento este sábado en un comunicado en el que ha señalado que «el Gobierno no se puede poner más de perfil», ni plantear «medidas descafeinadas», tal y como recoge Efe.

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar el pasado miércoles su vivienda de alquiler tras 70 años, ha colocado el problema de la vivienda en el foco político y social, con protestas en las calles.

Sumar considera responsabilidad del Gobierno aprobar un decreto que incluya medidas como la «prórroga reforzada» de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y los fondos buitre y la regulación de los usos especulativos de la vivienda.

También exige medidas como la «recuperación» de la vivienda de Maricarmen y la renovación automática de los contratos de alquiler, «para que nadie tenga que dejar su hogar porque alguien quiera hacer negocio con él».

Para Sumar, la sociedad «no va a aceptar respuestas parciales ni medidas descafeinadas frente al drama de los desahucios y ante un problema tan profundo y urgente como la crisis de vivienda».

«Basta escuchar a la calle; hacen falta reformas efectivas e integrales que son ya medidas de consenso social, sin excusas ni rebajas», han subrayado.

Así, ha advertido de que los partidos del espacio de Sumar harán «lo que sea necesario para aprobar este decreto ya. Sí o sí», y han recordado que hace medio año ya se plantaron y no acudieron a la reunión semanal del Gobierno por este mismo tema, «y nos volveremos a plantar el martes si hace falta».