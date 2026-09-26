Miles de personas se manifiestan en apoyo a Ceuta en Madrid y piden elecciones

Cientos de personas portan pancarta con lema «La corrupción tiene un precio. No más impunidad. Dimisión y elecciones ya» durante una manifestación para expresar apoyo a Ceuta y exigir la celebración de elecciones generales. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

Miles de personas marcharon este sábado por una de las arterias principales de Madrid, la que conecta la calle Alcalá y Moncloa, con el fin de seguir mostrando apoyo a Ceuta, tras casi dos meses de la entrada masiva de más de 70.000 personas en las costas ceutíes que mantiene en jaque a la ciudad autónoma. La convocatoria, convocada por Sociedad Civil Española, también tiene el objetivo de denunciar la gestión del Gobierno en la crisis ceutí, y reclamar elecciones generales antes del 15 de noviembre. A pesar de que la plataforma que impulsó la marcha asegura agrupar a más de 200 asociaciones y se presenta como una iniciativa «independiente y plural», dirigentes de PP y Vox arroparon la manifestación de este sábado.

La concentración se promovió bajo el lema II Marcha por la Dignidad, después de que este plataforma también impulsara otra similar el pasado mes de mayo, en este caso por la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pero con el mismo fin: la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria anticipada de elecciones. Las primeras cifras apuntan a una presencia de hasta 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno, mientras que Sociedad Civil eleva notablemente las personas que acudieron a la marcha hasta las 180.000. Así, los que acudieron este sábado a la marcha fueron envueltas en banderas de España y de Ceuta, y comenzaron a andar alrededor de las 10.00 horas desde Cibeles, para llegar a Moncloa al fin de la mañana.

El manifiesto que se preparó para la marcha incorporó la defensa de Ceuta y Melilla, así como la convocatoria electoral para que Sánchez abandonase La Moncloa. Pero en el texto se observan reivindicaciones que van más allá de estas demandas, como la necesidad de unas elecciones «limpias» sin «adulteración del censo», así como la «militarización» de la ciudad y la expulsión a Marruecos de quienes se consideran como «invasores». Además, Sociedad Civil Española también exige que se active el artículo 102 de la Constitución Española, con el objetivo de que el jefe del Ejecutivo pueda ser juzgado de «traición», una medida que lleva defendiendo la formación liderada por Santiago Abascal, desde hace un par de semanas, en la Cámara Baja.

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De esta manera, muchos de los cánticos que se entonaron durante la marcha se centraron en respaldar a la localidad ceutí, inmersa en una situación límite desde el pasado 31 de julio, y de la que todavía no se divisa un final cercano ante la incertidumbre por los miles de inmigrantes que aún permanecen en la ciudad. Por ello, las críticas durante la concentración se dirigieron principalmente a reprochar al Gobierno la gestión que está haciendo en la crisis ceutí, mientras que también se escucharon gritos de «Sánchez traidor», o «Sánchez dimisión».

El PP evita apoyar la activación del 102 y Abascal sostiene que «no lo comprende»

Por otro lado, por parte del PP acudió el secretario general, Miguel Tellado, mientras que en representación de Vox fue el propio Santiago Abascal quien estuvo presente en la marcha. A pesar de que Tellado mostró su respaldó a la convocatoria, sí que marcó distancia con algunos puntos que se reivindicaron en el manifiesto de Sociedad Civil Española, como es el punto que defiende recurrir al artículo 102 para que Sánchez pueda ser acusado por «traición». Una postura que en Bambú siguen «sin comprender», y este sábado volvieron a reprochar a los populares que no secunden su propuesta en el Congreso.

«Saben cuál es nuestra posición y ya saben cuál es la del Partido Popular. Yo, sinceramente, no comprendo la posición del Partido Popular en esto», reprochó Abascal en unas declaraciones a los medios minutos antes de que comenzase la marcha, al tiempo que reiteró que su partido seguirá insistiendo en que la medida pueda salir adelante en la Cámara Baja. En cuanto a lo que le congregó en el centro de Madrid este sábado, el líder de Vox acusó al presidente del Gobierno de seguir siendo «el siervo del rey de Marruecos».