Investigan a la pareja del arquitecto fallecido Josep Juanpere por unas lesiones cervicales que presentó durante la autopsia

El arquitecto Josep Juanpere, fallecido el pasado 26 de diciembre. Josep Juanpere i Miret. (@GCAARCHITECTS)

El juez sospecha sobre la implicación de la pareja del arquitecto Josep Juanpere en su fallecimiento. Según publica La Vanguardia, Belén López, imputada por homicidio, pudo haber ejercido una presión externa sobre el cuello de su compañero sentimental y haberle provocado la muerte. Esta hipótesis nace a raíz de unas lesiones internas en la cervicales que fueron descubiertas durante la autopsia.

El cadáver presentaba «lesiones compatibles con el empleo de fuerza externa», señala el auto del instructor al que ha tenido acceso el citado medio, tras un informe inicial que determinó que la causa de la muerte de Josep Juanpere —tuvo lugar las pasadas Navidades en su segunda residencia de Baqueira Beret— fue una crisis coronaria y que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Ahora, los investigadores creen que las lesiones en el cuello y la posterior crisis podrían estar relacionadas. De hecho, según la misma fuente, estas lesiones cervicales podrían ser «una causa intermedia» de origen traumático en la secuencia que desembocó en la muerte.

En prisión provisional

Este viernes, el juez de instancia de Viella, en el Valle de Arán, dejó en libertad provisional a la pareja del arquitecto. López tiene tres días para abonar los 80.000 euros de fianza para evitar la prisión, se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibido salir del país. Fue detenida por los Mossos d'Esquadra hace tres días en Madrid, donde reside, en el marco de la investigación judicial por el presunto homicidio del reputado arquitecto.

La mujer, de 64 años, fue puesta a disposición del tribunal de instancia de Viella, que ha abierto la causa por un delito de homicidio, según confirmaron fuentes judiciales. La detenida solo respondió a preguntas de su abogado durante la comparecencia de este viernes, en la que negó haber participado en la muerte de su pareja, con la que convivía desde hace dos años.

La investigada se encontraba con Juanpere cuando falleció el pasado 26 de diciembre. Pese al resultado de la autopsia, las incongruencias observadas en su comportamiento llevaron a los Mossos a abrir una investigación sobre lo sucedido. No llamó en ningún momento a los servicios de emergencias ni respondió a ninguna llamada, especialmente a las realizadas por el sobrino del arquitecto, que intentó contactar de forma insistente tanto con su tío como con la pareja de este sin obtener respuesta.

Las horas previas

Josep Juanpere era un arquitecto reconocido, fundador de GCA Arquitectes, y muy bien relacionado con la alta burguesía catalana. Suyas son las dos sedes de Quatrecasas Abogados en Madrid y Barcelona, y la de Corporación Puig en Hospitalet del Llobregat, entre otros edificios corporativos emblemáticos.

El 24 de diciembre, el arquitecto fallecido ya acudió a urgencias en el Hospital de Viella. Tal como explica el citado medio, la versión de la acusada defiende que Juanpere sufrió fuertes mareos y vómitos que provocaron que se desmayara y se golpeara contra un radiador. Habían cenado con un sobrino, que los acompañó a urgencias y dejó a la pareja en la segunda residencia de Juanpere al día siguiente. A primera hora del día de Navidad fue dado de alta con dos puntos de sutura en la cabeza como consecuencia del golpe.

Fue ese mismo sobrino quien acudió a la residencia de Juanpere el día 26, tras varias horas intentando contactar con la pareja para saber cómo se encontraba su tío. Allí encontró al arquitecto muerto y a su pareja, que no había avisado a emergencias médicas, visiblemente alterada. La investigación busca aclarar si existió dicho golpe previo contra el radiador pudo provocar las lesiones cervicales del fallecido o si, por el contrario, estas fueron causadas por la acusada.