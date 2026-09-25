El Gobierno trabaja contra reloj para lograr un decreto de vivienda el martes

Vecinos se concentran este viernes en Vitoria para evitar el desahucio de una familia con dos menores de 8 y 10 años. Iñaki Berasaluce | EUROPAPRESS

El decreto para que no haya «ni una Maricarmen más» debe aprobarse el martes. No hay otro escenario. Al menos, no para el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Su partido, Sumar, elevó este viernes la presión sobre el Gobierno para sacar adelante un paquete de vivienda que ya llevó a votación en julio, pero que se quedó en el tintero por la negativa del PP, Vox y Junts.

«Hay momentos en política que son determinantes y decisivos y ante los que hay que actuar. El Gobierno tiene que estar a la altura», señaló el ministro en una entrevista a RNE. Entretanto, las protestas arreciaban en las calles bajo el paraguas del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que convocó una manifestación para este sábado en la capital con la intención de «señalar» a los responsables.

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Sumar insiste en expropiar el piso de Maricarmen a Urbagestión, el fondo buitre que, supuestamente, quería subirle el alquiler en un 400 %. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rechazó la idea: no va a llevar «a ninguna parte» y no tiene «encaje claro en la Constitución española». Sumar le respondió que seguirá peleando. Por lo pronto, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, también de la formación rosa, celebró el regreso de Junts a la mesa de negociaciones y se abrió a aceptar una de sus peticiones: las ayudas a propietarios afectados por la prórroga de alquileres.

Hay que «rectificar» la política de vivienda, dicen los de Puigdemont. Hay que buscar consensos, opinan desde el PNV. El PP, por su parte, acusó al Gobierno de «mentir» porque aquel decreto que se quedó en el tintero en julio no habría evitado el desahucio de Maricarmen. «Afectaba a contratos suscritos conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 —explicó la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz—. El de Maricarmen fue suscrito en 1956».

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Alberto Núñez Feijoo se apresuró a continuar la declaración de la política leonesa. «El Gobierno ha tenido ocho años y no ha sido capaz de solucionar el problema de vivienda. Yo pido una oportunidad», dijo, tras acusar al Ejecutivo de «utilizar» y hacer «demagogia» con el caso de la mujer de 87 años. El líder del PP insistió en que esta crisis «solo se soluciona construyendo más de un millón de viviendas».

La Unión Progresista de Fiscales pidió facultades para intervenir en desahucios de personas especialmente vulnerables, y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas exigió que el «decreto Maricarmen» incluya la renovación automática de contratos.