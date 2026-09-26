Las cien horas que convirtieron a Ceuta en un polvorín

Migrantes esperando a ser devueltos a Marruecos, tras haber llegado a Ceuta en la mayor crisis migratoria de la historia de España. Violeta Santos Moura | REUTERS

La primera alarma cabía entera en un teléfono móvil. A las 13.52 del 29 de julio, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) envió un wasap al gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre una convocatoria difundida en redes sociales: «Hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h». Los convocantes pretendían aprovechar la Fiesta del Trono. Dos grupos reunían alrededor de 180.000 seguidores. «Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión», añadió el agente. La respuesta oficial quedó registrada: «Sus rilas». («Sus muertos, en lenguaje coloquial ceutí). Y nada más.

Cien horas después de aquel exabrupto, la frontera colapsó, el Ejército estaba en las calles y España contabilizaba 88 cadáveres, aunque en realidad la embestida humana ha dejado muchos más. Casi dos meses más tarde, Ceuta continúa bajo un dispositivo y la Audiencia Nacional investiga una actuación «organizada, compleja y con posibles ramificaciones internacionales». El origen vuelve a aquel teléfono. La advertencia existió. La capacidad para frenar lo que venía, no.

El CNI buscó también a la Guardia Civil. A las 13.53 intentó llamar a la UCE-3, una unidad central especial de la Jefatura de Información del instituto armado, y trasladó el mismo aviso. El contacto fue devuelto seis minutos después. A las 14.41 mantuvieron una conversación de siete minutos y 38 segundos. Los registros conservan las llamadas, pero no las medidas adoptadas después.

A las 18.26, Inteligencia remitió una nota urgente a los servicios secretos marroquíes: la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), responsable de la seguridad interior, y la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), dedicada a la inteligencia exterior. «Alerta temprana», decía el encabezamiento. Identificaba los grupos y describía entradas marítimas y terrestres. Marruecos recibió el aviso diecisiete horas antes de que el sistema fronterizo quedara desbordado.

La policía había detectado planes para una entrada simultánea destinada a provocar «el mayor colapso posible». A las 21.09, una evaluación contempló una acción coordinada de riesgo «extremo», aunque todavía le asignaba una probabilidad media-baja. A las 21.34, la Delegación llamó al CNI. Fueron once minutos sin transcripción. En Fnideq (Marruecos), centenares de personas se concentraban junto a la costa.

Entre las ocho y las once se saturó el Tarajal. Después se abrió una puerta metálica de doble hoja. Nadie sabe quién la abrió. «Han abierto la puerta esta mañana», corrió por los grupos. Otro ordenaba: «Subir todos a Castillejos ya». Llegaron familias, mujeres y niños.

El CNI y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, sitúan la ruptura hacia las 11.00 horas; Defensa, a las 11.30; otros, entre las 12.00 y las 12.30. A las 11.50, Inteligencia militar consideró «muy probable» un intento masivo. El mensaje llegó al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) a las 12.06, cuando el perímetro ya había cedido según otras reconstrucciones. A las 13:56, el CENIF elevó el riesgo a «extremo e inmediato». La emergencia estaba ocurriendo fuera.

La Guardia Civil comunicó pasividad marroquí y la aproximación de miles de personas desde Castillejos y Rincón. Hasta la víspera había registrado una cooperación creciente. Los primeros antidisturbios llegaron, según el CNI, alrededor de las 13.30. Poco después se apreció «cierta proactividad», aún insuficiente. Entretanto, Interior elogiaba públicamente la cooperación de Rabat.

A las 17.00, la Guardia Civil informó: el flujo seguía constante. Una hora después calculó 20.000 personas dentro de Ceuta y 10.000 esperando fuera. A las 18.20 dio por superados los recursos ordinarios y pidió apoyo militar.

El Ejército canalizó a los recién llegados e intentó impedir su dispersión. La contención se endureció después de horas de pasividad. El CENIF situó hacia las diez de la noche la reducción de la entrada masiva, aunque los cruces no cesaron de golpe.

Sánchez llegó con Fernando Grande-Marlaska y calificó lo sucedido de «ataque» y «violación de la integridad territorial de España». También agradeció la cooperación marroquí y describió la interlocución como «constante, fluida» y «muy razonable». Ceuta seguía lejos de la normalidad.

Estructuras flotantes el sábado

Desde primeras horas del sábado comenzó la barrera marítima: 500 metros de estructura flotante y 730 metros de boyas de la Armada. Marlaska afirmó que la situación se había «revertido en 24 horas». Vivas lo negó. Persistían las batidas, las personas ocultas y cientos fuera del centro de acogida.

A las 17.52 se cumplieron las cien horas. Unos 3.000 policías, guardias civiles y militares continuaban desplegados. La barrera funcionaba. En los montes permanecían personas escondidas; frente al CETI, cientos esperaban. En Castillejos, las familias difundían fotografías de desaparecidos. Los especialistas trabajaban para identificar los cadáveres.

La investigación posterior amplió la dimensión de aquellas horas. La jueza María Tardón aprecia una operación planificada, menciona el «guiado activo» de agentes marroquíes y habla de objetivos distintos de los migratorios. La causa por un posible delito contra la paz o la independencia del Estado busca a los promotores digitales, los organizadores y quienes dirigieron una movilización que llevó a decenas de miles de personas hasta una frontera avisada y desbordada.