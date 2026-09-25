Zapatero ahora rechaza que se haga una segunda tasación de las joyas incautadas en su despacho

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero UDEF (EFE)

El culebrón procesal de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero suma un nuevo capítulo apenas unos días después de que el juez José Luis Calama ordenara volver a examinarlas y de que el exmandatario comunicara al instructor que estas piezas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en el 2007. La defensa del expresidente quiere ahora que esa segunda tasación ni siquiera llegue a realizarse. El abogado procesalista Víctor Moreno Catena está haciendo lo suyo y a fondo: cada resolución que afecta a su cliente abre un nuevo frente jurídico. Primero recurrió las pesquisas sobre sus negocios, después cuestionó las actuaciones policiales y fiscales y ahora combate la decisión de someter las alhajas a una nueva pericial. Su petición principal es tajante: que Calama revoque el auto del pasado domingo 21 de septiembre y «deje sin efecto» por completo la diligencia sobre la nueva valoración de las alhajas.

El recurso de reforma, presentado este viernes ante la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, sostiene que el magistrado no ha justificado por qué es necesario someter las joyas a un segundo examen cuando ya fueron analizadas por Ansorena. La defensa va un paso más allá. Si Calama rechaza esa pretensión y mantiene la nueva pericial, exige al menos que sea realizada por un experto distinto de la Joyería Yanes y anuncia que nombrará un perito propio para participar en el reconocimiento de las piezas y en la elaboración del dictamen.

El nuevo movimiento llega después de que Calama encargara a Yanes un informe gemológico y joyero completo sobre las piezas encontradas el 19 de mayo en la oficina de Zapatero de la calle Ferraz, 35. El magistrado quiere conocer, entre otras cuestiones, los metales y piedras utilizados, su pureza y calidad, posibles marcas o grabados, la antigüedad aproximada, el posible origen geográfico de las gemas y de las piezas de mayor valor y, de nuevo, el precio de reposición individual y conjunto.

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La defensa sostiene que el nuevo examen repite sustancialmente el trabajo de Ansorena, que valoró el lote en 1,32 millones

La defensa cuestiona desde la raíz esa decisión. Recuerda que el 3 de junio el propio juzgado ya encargó a Ansorena determinar la naturaleza, autenticidad, fabricante, fecha aproximada de fabricación y valor económico de reposición de las joyas. Los peritos Virginia Bauza Vicens y Jaime Mato García-Ansorena fijaron entonces el valor conjunto de reposición en 1.323.915 euros. Cinco de las piezas fueron además sometidas a estudios de apoyo sobre «gema montada» por tres especialistas del Instituto Gemológico Español.

Para Zapatero, aquella labor deja muy poco terreno sin explorar. Su recurso sostiene que el nuevo encargo «tiene esencialmente el mismo objeto» que el primero y reprocha a Calama que no explique qué pruebas o análisis adicionales justifican repetir la operación. Según la defensa, la única novedad apreciable estaría en precisar la antigüedad de algunas piezas o su posible área geográfica de fabricación.

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El escrito carga especialmente contra la motivación del auto. Calama definió la segunda pericial como «pertinente, útil y necesaria» para esclarecer los hechos y determinar la posible relevancia penal de las joyas. La defensa considera insuficiente esa explicación y sostiene que la resolución «se halla huérfana de toda explicación» sobre por qué hace falta otro dictamen y por qué debe elaborarlo precisamente Yanes.

El magistrado señaló que había elegido esa firma «tras valorar diversas opciones» y destacó su larga tradición dentro de la alta joyería española. Moreno Catena replica que el auto no identifica cuáles fueron esas alternativas ni los criterios empleados para descartarlas. Incluso plantea que podrían haberse elegido gemólogos integrados en asociaciones de peritos judiciales o recurrido de nuevo a los especialistas que ya habían examinado directamente las piezas.

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Ahí aparece el segundo gran frente del recurso: la imparcialidad de Yanes. La defensa ya había planteado formalmente su recusación y vuelve ahora sobre las declaraciones que Juan Yanes, director general de la joyería, realizó el 26 de mayo, pocos días después del registro de Ferraz. Sin haber examinado físicamente las piezas y a partir de fotografías, habló en declaraciones a la prensa de joyas de «valor aparentemente incalculable» y, preguntado por la cifra, aseguró que «hablamos en conjunto de un par de millones de euros». También dijo que, en su opinión, eran auténticas.