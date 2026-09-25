Urbagestión niega haber subido el alquiler a Maricarmen y recibir ninguna oferta del Gobierno

Concentración en Madrid tras la expropiación de la vivienda de Maricarmen EFE / Daniel González

Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., la empresa propietaria de la vivienda de la que fue desahuciada Maricarmen el pasado miércoles y en la que había vivido siete décadas, se han defendido, en un comunicado al que han accedido varios medios, de todas las acusaciones que había recibido la empresa. La administradora de propiedades ha negado haber subido el alquiler a Maricarmen y asegura que no recibió ninguna oferta de compra del inmueble por parte del Ministerio de Vivienda al mismo tiempo que pide 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas por llamarle fondo buitre.

«En ningún momento la empresa ha exigido a la inquilina el pago de una renta superior a la que venía abonando», ha afirmado la inmobiliaria, deshaciéndose de la versión que ponía a la empresa como causa del desahucio. Urbagestión, tal y como han defendido, ante la oferta de la abogada del sindicato, Beatriz Duro, de indicar el precio de un posible nuevo arrendamiento, determinó que «dadas las circunstancias podría considerarse una renta bonificada entre un 40 y 50% sobre el precio de mercado». Si bien desde la empresa establecieron una cifra, han negado en el comunicado que los números dados por el sindicato y corroborados por Duro, en el que el alquiler ascendía a 1.650 euros, fueran formulados por ellos.

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De esta forma, en consecución con la versión de la abogada sindical, no fue la incapacidad de Maricarmen de pagar el alquiler lo que provocó el desalojo, sino que Urbagestión constató, según su versión, que la vecina de 87 años tenía subrogado hasta en dos ocasiones el contrato antiguo, por lo que había caducado y eso abocaba a la anciana a tener que firmar uno nuevo para poder quedarse en la vivienda, que es, según Duro, «cuando ellos pusieron el precio de 1.650 euros, algo que Maricarmen no se podía permitir».

Negar al Ministerio de Vivienda

Tanto el Ministerio de Vivienda encabezado por Isabel Rodríguez como la empresa pública Casa 47 habían hecho ofertas de compra de la vivienda para salvarla del desahucio, según sus versiones, aunque la administradora lo niega en su comunicado, señalando, además, que «no podían hacerlo legalmente».

Si bien es cierto que Urbagestión ha reconocido que Casa 47 hizo una oferta conjunta con Maricarmen, la empresa propietaria ha añadido que en ningún momento se atendió dicha oferta dado que se redacto «sin precisar la configuración legal del contrato, el pago de gastos, ni el resto de condiciones legalmente exigibles para articularlo».

En la misma línea, Urbagestión ha anunciado que la querella contra el sindicato por haber calificado de fondo buitre a la inmobiliaria, en concreto, como detallan, por «calumnias, injurias y daños al honor». Al mismo tiempo, desde la empresa consideran que han sido objeto de «presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas» por parte del sindicato.