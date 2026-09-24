Sumar insiste en un decreto de vivienda a raíz del desahucio de Maricarmen

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y miembro de Comuns, Aina Vidal, durante una rueda de prensa en la Cámara Baja el martes. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Sumar exigió este jueves al PSOE que en el próximo Consejo de Ministros, el martes de la semana que viene, se trate la expropiación del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada hace dos días de una vivienda en el distrito madrileño del Retiro. El partido también puso de manifiesto la urgencia de aprobar cuanto antes el real decreto ley de vivienda.

La propuesta fue trasladada por escrito a la parte socialista del Gobierno, según fuentes de la formación. En ese sentido, señalan que el Ejecutivo español no puede permitir que el interés especulativo de un «fondo buitre» prevalezca sobre el interés general.

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Ante la negativa a negociar de Urbagestión —la empresa que pretendía subir el alquiler de Maricarmen un 400 %—, la formación magenta entiende que el único camino ahora es la expropiación del piso: «La recuperación de la casa de Maricarmen será un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda».

«Sí o sí»

Las fuentes de Sumar insisten en que el decreto, que girará en torno a la congelación y prórroga de los alquileres, tiene que ser aprobado «sí o sí» en el Consejo de Ministros del próximo martes, como publicó la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, en su cuenta de Bluesky. Subrayan que el paquete debe incluir, asimismo, la regulación de los usos especulativos de la vivienda —como los pisos turísticos, los contratos de temporada y el alquiler de habitaciones— y la protección de las familias y de los inquilinos frente a empresas como Urbagestión.

El «sí o sí» de Díaz fue replicado, casi como un lema, por los ministros de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y de Juventud e Infancia, Sira Rego. Los dos elevaron la presión sobre un Ministerio de Vivienda que avanza más lento de lo que les gustaría. La cartera dirigida por Isabel Rodríguez lleva desde junio trabajando en un decreto ley con algunas de estas medidas, pero es complicado que el texto sea aprobado en el Congreso, especialmente con una aritmética parlamentaria tan compleja. Antes del verano, la Cámara Baja ya echó abajo una propuesta similar que incluía la prórroga de alquileres, entre otras medidas, con los votos en contra del PP, Vox y Junts.

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Los populares, entretanto, intentaron desviar la atención comentando que el de Maricarmen fue solo «uno de los 25.500 desahucios que se ejecutan todos los años en España». Así lo aseveró la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, quien también afeó a Pedro Sánchez que «mire a otro lado». Contraatacó la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, al acusar a los de Alberto Núñez Feijoo de poner «palos en las ruedas» a la hora de aprobar políticas de vivienda. También Salvador Illa pidió desde Cataluña que el decreto se apruebe, y Rufián conminó al Ejecutivo a dejar de escuchar las exigencias de Junts: «Ya basta de chantajes».

Estrés postraumático

Después de pasar su primera noche fuera de casa en el Hospital Gregorio Marañón, Maricarmen se quedará «en observación» por el estrés que sufrió a raíz del desahucio: la intervención policial duró más de siete horas. El Sindicato de Inquilinas informó ayer de que había sido trasladada a planta, donde está previsto que se quede «unos días».