El presunto cerebro financiero de Plus Ultra queda en libertad tras negarse a declarar ante Calama

Un avión de la aerolínea Plus Ultra, en una imagen de archivo. Pedro Aragão

Simon Leendert Verhoeven, el financiero neerlandés al que los investigadores sitúan como una de las piezas centrales del entramado internacional de blanqueo vinculado al caso Plus Ultra, quedó este viernes en libertad después de acogerse a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El magistrado rechazó la petición de prisión preventiva planteada por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, aunque le impuso una estrecha vigilancia judicial: no podrá abandonar España, deberá entregar su pasaporte y tendrá que comparecer cada dos días.

Verhoeven, detenido en Alemania después de permanecer reclamado internacionalmente, había sido trasladado esta mañana a la Audiencia Nacional desde la prisión madrileña de Soto del Real. Su defensa se opuso a su encarcelamiento y alegó su arraigo en España, donde dispone de una vivienda.

La esperada comparecencia se saldó, sin embargo, sin respuestas. El holandés optó por guardar silencio ante Calama y dejó para más adelante cualquier explicación sobre el origen de los fondos que movieron sus sociedades, los contratos utilizados para hacer llegar dinero a Plus Ultra o sus relaciones con los empresarios que aparecen en el sumario.

Sobre Verhoeven pesaba desde el pasado 12 de febrero una orden de busca, captura y puesta a disposición judicial. La reclamación terminó convirtiéndose en una orden internacional y en una notificación roja de Interpol hasta que fue localizado y arrestado en Alemania. Su entrega a España ha permitido incorporar personalmente a la causa a uno de los investigados que hasta ahora aparecía principalmente a través de documentación bancaria, contratos y actuaciones de cooperación judicial con Francia y Suiza.

Calama le investiga por indicios de delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación trata de reconstruir el destino de parte de los fondos relacionados con Plus Ultra, la aerolínea que recibió en marzo de 2021 una ayuda pública de 53 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

Las pesquisas internacionales otorgan a Verhoeven un papel especialmente relevante en la arquitectura financiera investigada. Los investigadores franceses y suizos lo identifican como una de las personas que habría proporcionado cobertura a la organización mediante sociedades internacionales y documentos destinados a justificar movimientos de dinero. La orden de detención española recoge que habría utilizado su estructura empresarial para efectuar transferencias a Plus Ultra bajo la apariencia de contratos de inversión o préstamo.

Su nombre aparece ligado directamente a Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment Ltd y Valerian Corporation. Verhoeven ya había reconocido ante el fiscal de Ginebra que esas sociedades eran suyas y que habían formalizado préstamos con la compañía aérea.

Los contratos se han convertido, además, en uno de los frentes más sensibles de la investigación durante las últimas semanas. Roberto Roselli, antiguo consejero delegado de Plus Ultra y también investigado, ha aportado documentación al juzgado en la que sostiene que varios contratos obtenidos mediante cooperación judicial internacional no serían auténticos y que en algunos de ellos se habrían reproducido firmas de documentos anteriores.

Roselli sí reconoce cinco préstamos que llegaron a la aerolínea desde sociedades vinculadas a esa estructura: 500.000 dólares de Wailea Investment en octubre del 2020, otros 500.000 dólares de Allpa Wira Trading UK un mes después, 450.000 euros procedentes de Panacorp en enero del 2021 y dos operaciones de Valerian Corporation, también por 450.000 euros cada una, entre enero y febrero de aquel año.

La UDEF y los investigadores extranjeros examinan si esos movimientos formaban parte de una estructura mayor destinada a dificultar el seguimiento del dinero. La documentación incorporada a la causa menciona cuentas y sociedades situadas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.

Según la tesis recogida en la orden internacional de detención, Rodolfo Reyes, antiguo accionista y responsable de Plus Ultra actualmente en paradero desconocido, habría ordenado que determinadas cantidades fueran transferidas desde las cuentas de la compañía a sociedades instrumentales vinculadas a Verhoeven. Los investigadores sostienen que la finalidad de esos movimientos era hacer perder el rastro del origen de los fondos.

La investigación internacional ya había llevado en octubre del 2024 a practicar registros en Francia, Suiza y Luxemburgo. En España fue registrada también una vivienda vinculada a Verhoeven en Santa María del Camí, en Mallorca. Allí se intervinieron numerosos objetos de valor, entre ellos relojes de firmas como Patek Philippe, Omega y Breguet, joyas y dos lingotes.