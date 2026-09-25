Óscar Puente reparte descalificaciones en X a rivales políticos, medios y compañeros de partido

El ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 16 de septiembre en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Diego Radamés | EUROPAPRESS

El titular de Transportes, Óscar Puente, es el ministro más activo en X. Él mismo gestiona su cuenta en esta red social, en la que intercala anuncios de su cartera con reproches y descalificaciones a rivales políticos, medios de comunicación e incluso compañeros de militancia.

Puente tuvo el miércoles dos frentes principales: el incidente con el espray de gas pimienta de Ana Vázquez y las críticas de Sumar a las políticas de vivienda de su socio de Gobierno. Puente llamó al asesor del PP que accionó el aerosol —12 personas requirieron de atención médica— «esbirro», «mamporrero» (dos veces) y «pringao». Sobre Vázquez, aseguró que «sabíamos que era tóxica, y esto solo lo confirma». «Son unos delincuentes de lo más cutre», añadió, refiriéndose al Partido Popular.

Tras el sonado desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, la exregidora de Barcelona Ada Colau le reclamó a Sumar, su partido, que «no se puede mantener la presencia en un Gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre».

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El ministro le recordó que él sí remunicipalizó el servicio de agua en Valladolid y acusó a Colau de no hacer lo propio en la ciudad condal. «Bastante cansado de los que nos dan lecciones de izquierdismo», destacó. No fue el único dardo a los magentas. Los instó a «no ir bajo 20 siglas» para no regalarle el Gobierno a la ultraderecha. Su compañera en el Consejo de Ministros, Mónica García (titular de Sanidad), le dijo que no se equivocara de adversario. Puente, al quite, respondió que era Colau la que se había confundido de rival. En la propia X, la diputada y portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, ironizó con que «hay que expropiarle el teléfono a Óscar Puente».

El ministro también se muestra incisivo en X contra los medios. Del Abc dijo que llevan «mintiendo y sembrando odio desde 1903». También respondió a Antonio García Ferreras, rostro reconocible de La Sexta en Al Rojo Vivo: «Matón es lo que tú eres y has sido siempre. El problema es que ya no das miedo porque tienes menos audiencia que la teletienda».

El titular de Transportes mostró una especial fijación por Eduardo Madina, exdiputado del PSOE, que perdió las primarias del partido a secretario general contra Pedro Sánchez en el 2014. «Lo que te duele todavía es el baño que te dio Pedro. El rencor es un veneno que te tomas tú, creyendo que vas a matar al otro», tuiteó el 18 de septiembre. Antes, en diciembre, ya le reprochaba sus críticas en la Ser: «El que estás acabado eres tú. Desde hace mucho tiempo. Ahora paseas tu rencor por las tertulias radiofónicas».

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Puente no olvida su pasado en el Ayuntamiento de Valladolid. Gobernó la ciudad del 2015 al 2023, tras 20 años con mandatos del PP. «No das un palo al agua», publicó el 12 de septiembre, dirigiéndose al hoy regidor, el popular Julio César Carnero.