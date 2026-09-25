Maricarmen exhorta desde el hospital a «seguir luchando para eliminar los fondos buitre»

Menos de 48 horas después de ser desahuciada del que fue su hogar a lo largo de siete décadas, y aún ingresada en el hospital Gregorio Marañón debido a su agotamiento extremo y a las consecuencias de una discapacidad que arrastra, Maricarmen no ha mostrado síntomas de rendición, al contrario, a través del vídeo publicado en redes por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la vecina de Madrid de 87 años ha instado a «seguir luchando hasta que este problema que tenemos con todos los fondos buitre se eliminen de una sola vez por todas».

Si bien Maricarmen asume parte de la derrota, al explicitar que «no lo he logrado, mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás», la anciana no considera que su particular combate con el fondo buitre Urbagestión haya caído en saco roto: «he luchado por mi casa para que los demás aprendan a luchar por la suya». Al mismo tiempo, se ha reafirmado en mantener el pulso con la administradora de propiedades, pues «el que yo no pueda hacer vídeos por la edad, por la enfermedad, no significa que no vaya a seguir luchando, a colaborar con el sindicato y con todos vosotros».

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Al mismo tiempo, el actual rostro involuntario de la causa por la prórroga de los alquileres ha querido agradecer todo el apoyo recibido la última semana, en referencia a las más de 500 personas que se apostaron en la puerta de su casa el día previsto para el desahucio con el fin de obstaculizar el desalojo: «los quiero a todos mucho, son su familia y ellos la mía». También ha manifestado a través del vídeo su amor hacia sus amigos, el Sindicato de Inquilinas de Madrid que, de hecho, es la cuenta desde que se han subido sus palabras a redes, y en especial a su abogada, Beatriz Duró, «que se ha jugado muchas horas de trabajo para tratar de salvar mi casa».

Por último, Maricarmen ha animado a los que escuchasen sus palabras a acudir el próximo sábado a la manifestación convocada en la Puerta de Sol para exigir que el caso de la vecina de 87 años no vuelva a repetirse: «id, por favor, os necesitan».