Hallan un asentamiento subterráneo en Ceuta con capacidad para 50 migrantes tras sofocar un incendio

Los Bomberos de Ceuta han localizado un asentamiento utilizado por inmigrantes en una antigua galería militar subterránea que conecta la zona de la playa del Sarchal con el actual Campus Universitario de la Universidad de Granada (UGR), unas instalaciones que durante décadas albergaron un acuartelamiento militar Cedida | EUROPA PRESS

Los servicios de emergencia de Ceuta han descubierto un asentamiento clandestino ubicado en el entramado de galerías y túneles subterráneos de la ciudad autónoma. El hallazgo se produjo de manera fortuita cuando los bomberos acudieron a sofocar un incendio declarado en una de estas infraestructuras ocultas, la noche del jueves. Eran unas antiguas instalaciones militares, que estaban tapiadas y situadas cerca de la universidad. Allí se encontraban entre 40 y 50 inmigrantes ilegales que vivían en condiciones precarias.

Basura, colchones quemados, restos de comida, heces, botellas llenas de orines. Todo un submundo que se había creado en Ceuta en estas galerías y que se encontraron los bomberos tras ser avisados del incendio, en el que no se registraron víctimas.

El origen del fuego se situó en un pequeño infiernillo utilizado para cocinar dentro de la propia galería. Las llamas se propagaron rápidamente por el recinto y calcinaron buena parte del material acumulado, entre el que se encontraban incluso aletas de buceo y restos de tiendas de campaña, elementos habitualmente empleados para cruzar a territorio español.

Los inmigrantes han logrado acceder a las galerías rompiendo una de las paredes previamente tapiadas para abrirse paso por estas galerías. El personal de los bomberos ha vuelto a tapiar esta galería, pero no se descarta que pueda haber más gente residiendo en otras instalaciones militares abandonadas semejantes.

Unas 13.000 personas, según las estimaciones de las administraciones, permanecen todavía en Ceuta desde la avalancha de cerca 80.000 registrada a finales de julio. No es la primera vez que se ha registrado en la zona un incendio de este tipo, pero siempre, como medida preventiva, se procedía a tapiar el acceso. La entrada había sido reventada para acceder a esta especie de asentamiento hasta el momento desconocido.

Este túnel no tiene relación con los desmantelados por la polícia y la Guardia Civil en otras zonas de la ciudad y que se construyeron para el tráfico de hachís entre Marruecos y la ciudad autónoma.