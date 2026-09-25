Feijoo acusa al Gobierno de «utilizar» el desahucio de Maricarmen y lo ve «inhabilitado» para solucionar la crisis de vivienda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante la clausura del Campus FAES 2026 en Madrid Diego Radamés | EUROPA PRESS

El clamor social ante el drama de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desalojada el pasado miércoles de la casa donde había pasado toda su vida, elevó un nuevo cruce de acusaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular. El jefe del Ejecutivo prendió la llama desde Nueva York cuando, a última hora española, señaló como principales responsables de la «tragedia social» al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, por demostrar «una falta de empatía y compromiso de los que tienen competencias para poder evitarlo». Un acusación que, evidentemente, no quedó sin respuesta, ya que este viernes fue el propio Alberto Núñez Feijoo quien le reprendió a Sánchez por «utilizar» el episodio de Maricarmen para «hacer política». «Yo no lo voy a hacer, para eso está el Gobierno», censuró el líder popular.

Pero Feijoo no se quedó ahí, y advirtió al Gobierno de que «no puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie», porque en ocho años «no ha sido capaz de solucionar el problema». El presidente del PP fue contundente en sus palabras y pidió una «oportunidad» para poder solucionar la crisis habitacional que padece el país. «Les aseguro que el problema de vivienda solo se puede solucionar construyendo más de un millón de viviendas nuevas», espetó Feijoo a su salida de la clausura del campus de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que dio por «inhabilitado» a Sánchez para la tarea, ya que «no solo no lo ha arreglado, sino que lo ha agravado».

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El líder del PP tachó de «descorazonadora» la imagen de Maricarmen estos días, y trató de mostrarse templado a la hora de pronunciarse sobre la cuestión. «No voy a hacer demagogia con esta situación», zanjó Feijoo, pese a que sí arremetió severamente contra el presidente del Gobierno la culpa atribuida, por el desahucio de la vecina madrileña, a los equipos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. En este sentido, recordó que el año pasado hubo en España aproximadamente entre 24.000 y 25.000 desahucios, lo que supuso un 11 % más que el año anterior. «El precio de la vivienda está imparable, tanto en la compra como en alquiler. El Gobierno ha tenido ocho años. No ha sido capaz de solucionar el problema de vivienda, y yo pido una oportunidad para solucionarlo», insistió Feijoo.

Esta fue la primera reacción pública que dedicó el líder de la oposición al caso Maricarmen, que en la actualidad se encuentra a la espera de una solución en un hospital, después de que la Policía Nacional la desalojase el pasado miércoles de su casa ubicada en el barrio del Retiro, donde había vivido 70 años. Además de lanzar estos ataques al Gobierno, Feijoo defendió que «ante situaciones excepcionales como esta, se tendrán que buscar también respuestas excepcionales», reclamando una alternativa para la situación de incertidumbre en la que se encuentra actualmente la vecina madrileña.

Aznar contrapone el patriotismo del líder del PP al de Abascal: «No le hace falta disfrazarse de capitán de los tercios para presumir de ser español»

«Es una urgencia nacional que Alberto Núñez Feijoo sea presidente», así de claro fue el expresidente del Gobierno, José María Aznar, a la hora de hacer un diagnóstico del estado en el que se encuentra la política española. El exlíder del PP aseguró que, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, se han vivido «ocho años de retroceso histórico», por lo que para restaurar «el respeto que el país se merece, hay que asegurarse de elegir representantes que lo respeten». Una cualidad que observó en el actual presidente del PP. «Alberto tiene sentido de Estado y vocación netamente gubernamental, lo ha demostrado y su biografía es su mejor aval, por lo que posee lo que más necesita España», se dirigió a él de manera cercana y directa Aznar.

El que fuera jefe del Ejecutivo desde 1996 hasta el 2004 alertó de que la política española requiere de «una dieta prolongada que la ponga a resguardo de charlatanes sin escrúpulos», y apuntó que la demagogia es «una suerte de perversión de la democracia, algo así como su mala sombra, y por tanto transversal a derecha e izquierda». Unas palabras que sirvieron como preludio para sentenciar que el patriotismo es «una virtud recatada», algo de lo que es consciente el propio Feijóo advirtió, motivo por el cual «no le hace ninguna falta disfrazarse de capitán de los tercios para presumir de ser español».

No hizo falta que mentase a la persona a la que iba dirigida el dardo velado que lanzó Aznar este viernes, en la clausura del campus de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que protagonizó junto al líder popular. Acostumbrado a ello, Aznar volvió a mandar un recado al líder de Vox, Santiago Abascal, en un discurso en el que el momento en el que se encontraba el Gobierno y la legislatura requería apartar las «hipérboles» para promover el tan aclamado «sentido de Estado». Por ello, apeló al «sosiego», que definió como «una fuerza contenida, la determinación que no necesita ostentarse», y resaltó su importancia «en tiempos de tormenta».