Zapatero recusa a la joyería Yanes como perito de las alhajas por haber anticipado públicamente que valen «un par de millones»

Zapatero, durante un mitin del PSdeG en Lugo, en el 2023. REBECA FERNANDEZ

José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto un nuevo frente en la batalla judicial por las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho y que asegura que les fueron regaladas por el rey de Arabia Saudí. Apenas horas después de que el juez José Luis Calama encargara a la Joyería Yanes una segunda y mucho más exhaustiva tasación del lote supuestamente llegado desde Arabia, la defensa del expresidente ha pedido apartar a la firma del peritaje. El motivo está grabado en televisión: su director general, Juan Yanes, ya había asegurado públicamente, meses antes de recibir el encargo, que las piezas eran auténticas y que su valor podía rondar «un par de millones» de euros.

Para los abogados de Zapatero, ese pronunciamiento previo compromete «la necesaria apariencia de objetividad» que debe rodear a quien ahora tiene que responder precisamente a algunas de aquellas preguntas. La defensa sostiene que existe una «aparente falta de imparcialidad y objetividad» y advierte de que la firma podría tener un interés reputacional en que el resultado final no se aleje demasiado de la valoración adelantada por su máximo responsable.

La discusión no es menor. La primera estimación realizada por Ansorena situó en 1.323.915 euros el valor de reposición del conjunto intervenido. El nuevo estudio encargado por Calama pretende ir bastante más lejos: deberá individualizar las piezas, identificar metales y piedras preciosas, establecer pureza, talla y calidad, localizar marcas o grabados, aproximar su antigüedad y posible procedencia geográfica y, finalmente, fijar tanto su valor individual de reposición como el del lote completo.

Calama escogió a Yanes después de valorar distintas opciones y justificó su decisión por tratarse de una firma «de larga tradición en la alta joyería española». También puso a disposición de los futuros peritos los seis dictámenes gemológicos realizados en junio por el Instituto Gemológico Español. El juez considera esa prueba «pertinente, útil y necesaria» para determinar la posible relevancia penal de las piezas. La causa separada investiga su origen y las posibles implicaciones fiscales y aduaneras derivadas de su posesión.

La defensa ha recuperado ahora una intervención televisiva de Juan Yanes del pasado 26 de mayo, cuando la investigación sobre las joyas acababa de arrancar. Preguntado por su posible valor, el joyero lo situó en «un par de millones». Y cuando se planteó que esa cifra dependería de que las piedras fueran auténticas, respondió: «Para mí son piezas auténticas». Añadió que fabricar imitaciones para después conservarlas en una caja fuerte carecía de sentido.

Aquellas palabras, sostiene Zapatero, colocan ahora a la firma en una posición incómoda. El escrito remarca que el encargo judicial no se limita a cuestiones susceptibles de una comprobación estrictamente técnica, como el peso de una piedra, la pureza de un metal o el tipo de talla. Incluye dos extremos especialmente sensibles: el valor de reposición de cada pieza y el precio conjunto del lote.

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Es precisamente ahí donde la defensa considera que entra en juego una apreciación profesional mucho más abierta. «No se trata de un teléfono móvil o de un vehículo», argumenta. Son bienes singulares para los que no existe un precio oficial prefijado y cuya valoración depende también de la experiencia del tasador y de su conocimiento del mercado.

El choque de cifras sirve a los abogados para apuntalar su tesis. Ansorena calculó 1.323.915 euros. Juan Yanes había hablado antes de conocer el encargo judicial de unos dos millones. La defensa entiende que quienes finalmente realicen el informe dentro de la propia Joyería Yanes tendrán difícil desligarse de una valoración pública efectuada por el director general y propietario de la casa sin provocar, sostiene el escrito, un potencial «daño reputacional» para la empresa.

La recusación llega además en pleno cambio de estrategia de Zapatero sobre las piezas de mayor valor. El expresidente explicó esta semana por primera vez por escrito que los tres juegos principales, doce piezas entre collares, pulseras, sortijas y pendientes de rubíes, esmeraldas y zafiros, proceden de un regalo que le hizo el rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita oficial a Madrid de los días 18 y 19 de junio del 2007.

Según su versión, fue una «atención estrictamente personal» que recibió en el Palacio de la Moncloa y que aceptó «por deferencia y como muestra de agradecimiento». Asegura que las joyas permanecieron guardadas desde entonces, junto a otras piezas familiares y regalos de amigos, «sin uso ni destino alguno» y «sin conciencia de su valor material». El expresidente ha solicitado que, si el juez considera insuficiente esa explicación, reclame oficialmente a Arabia Saudí que confirme la entrega. Hasta ahora esa procedencia no ha quedado acreditada mediante una certificación saudí incorporada a la causa.