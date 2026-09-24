Vota y opina: ¿Te parece bien la propuesta de Sumar de expropiar la casa de Maricarmen?

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El caso de Maricarmen ha llevado el debate sobre la vivienda un paso más allá: Sumar reclama ahora que el Gobierno expropie el piso del que fue desalojada la mujer, de 87 años, tras vivir allí durante siete décadas. La formación quiere que esta medida se incorpore al decreto de vivienda que también exige retomar en el próximo Consejo de Ministros.

La formación sostiene que, ante la negativa de Urbagestión, propietaria del inmueble, a alcanzar un acuerdo con Maricarmen, la expropiación es la vía para garantizar su derecho a permanecer en la vivienda. El objetivo, según Sumar, es evitar que «el interés especulativo de un fondo buitre vaya por delante del interés general». Su portavoz, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado que el Gobierno actúe «sí o sí» y ha defendido que el caso debe servir para «que los fondos buitre dejen de jugar al Monopoly». Los socialistas se abstuvieron hace unos días en la tramitación de una proposición de ley de Sumar para prohibir a empresas y fondos adquirir inmuebles de carácter residencial con fines especulativos. Y a ti, ¿te parece bien la propuesta de expropiar la casa de Maricarmen?

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