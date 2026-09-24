Vota y opina: ¿Te crees las explicaciones de Zapatero sobre el origen de las joyas?

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero UDEF (EFE)

José Luis Rodríguez Zapatero ha dado por primera vez una explicación concreta sobre el origen de parte de las joyas que la Policía encontró el pasado 19 de mayo en la caja fuerte de su despacho de Ferraz. El expresidente sostiene ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que proceden de un regalo que le hizo en 2007 el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz Al-Saud, y ha pedido al instructor que recabe documentación de la monarquía saudí para acreditarlo.

La explicación deja, sin embargo, una cuestión pendiente: por qué entregó al Estado otro regalo del mismo monarca recibido durante aquella visita a Madrid y conservó como personales las tres piezas de alta joyería que ahora atribuye a esas mismas fechas. En el inventario de regalos recibidos durante sus dos mandatos figura un reloj de sobremesa con esmeraldas que Abdalá le entregó el 19 de junio del 2007, durante su visita oficial a España. Ese obsequio sí fue incorporado al patrimonio público.

La defensa asegura que fue una «atención estrictamente personal» que Zapatero aceptó «por deferencia» hacia el monarca y que las piezas quedaron guardadas desde entonces. La fecha es clave para la investigación: si se acredita que las recibió en 2007, la defensa sostiene que cualquier eventual responsabilidad fiscal asociada a su adquisición estaría prescrita. Y tú, ¿te crees las explicaciones sobre el origen de las joyas?

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