Sumar pide al PSOE que la expropiación de la casa de Maricarmen vaya al próximo Consejo de Ministros

Maricarmen preparando la bolsa con sus cosas antes del deshaucio Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

La vivienda de Maricarmen sigue siendo el centro de la discusión política acerca de la carestía en el acceso a un hogar y la necesidad de poner límites a los fondos buitre. La vecina de Madrid de 87 años, que fue desahuciada de la casa que había habitado durante siete décadas, ha reavivado la bronca acerca del decreto de vivienda, llevada por iniciativa de Sumar al Congreso la semana pasada y que naufragó en su andadura legislativa por la abstención del PSOE. Tras los sucesos acontecidos en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda y la concentración de más de 500 personas en el portal madrileño para obstaculizar el desahucio, Sumar exige al Gobierno de Pedro Sánchez llevar al Consejo de Ministros del próximo martes el decreto de vivienda y la expropiación de la casa de Maricarmen «sí o sí».

Los magenta mantienen aún el objetivo que motivó la proposición del Real Decreto-ley de vivienda, la obligación del Gobierno de «no permitir que el interés especulativo de un fondo buitre vaya por delante del interés general». Con el caso de Maricarmen como paradigma, Sumar entiende que, ante la negativa a negociar de Urbagestión, sociedad propietaria de la vivienda, el único camino es urgir al Ejecutivo a expropiar la casa desalojada, medida que estaría incluida en el decreto y mandaría un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la contundencia del Gobierno para la defensa del derecho a la vivienda y evitar, tal y como ha expuesto la portavoz de Sumar Verónica Martínez Barbero, «que los fondos buitre dejen de jugar al Monopoly».

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En esta misma línea, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones y poderes públicos la adopción de «medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables». En el caso de Maricarmen, Gabilondo confirma que «existen deficiencias, incluso legales, que habría que subsanar», lo que obliga a las administraciones, según el político, a ofrecer soluciones «inmediatas» cuando se produzcan situaciones como las de este miércoles, «donde se comprueba en toda su crudeza la crisis de la vivienda y la escalada al respecto de intereses especulativos».

Por otro lado, el presidente Pedro Sánchez, en una rueda de prensa en su viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, tildó de «tragedia social» el desahucio y, si bien enfatizó la gravedad de la situación de Maricarmen tras 70 años viviendo en aquella casa, llamó a preguntarse, en este caso, de «quién es la responsabilidad principal». El dirigente señaló al Ayuntamiento de Madrid de Luis Martínez- Almeida y la Comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso, a la que, además, acusó de estar «más preocupada de comprar y vender aticazos» que de la situaciones de vecinos como Maricarmen. Con todo, desde Sumar, no olvidan la abstención de los socialistas en la votación del decreto de vivienda la semana pasada, lo que provoca que insistan con más fuerza para su aprobación en el Consejo de Ministros.

Ayuso respondió horas después a las críticas de Sánchez. «Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el Gobierno. Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley y de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar, si no estaban de acuerdo con ellas», ha asegurado la dirigente regional en un foro organizado por el Círculo de Empresarios, recoge Europa Press.

Un decreto difícil

El mensaje de la ministra Sira Rego en redes sociales en relación al Real Decreto-ley de vivienda, en el que la magenta sentencia que «después de un año negociando, se acabó el tiempo» resume la posición de Sumar con respecto a este paquete de medidas que no logra ser aprobado en el Congreso.

Desde el borrador, el decreto ha resultado difícil por las diferentes prioridades de las agrupaciones políticas a la hora de dar su voto al paquete. PSOE y Sumar concibieron una norma que contemplara, por un lado, medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler. No obstante, esto obligó al Gobierno a un particular ejercicio de equilibrismo pues, mientras desde Sumar la congelación y prórroga de los alquileres era un punto innegociable, para Junts fue la razón para votar en contra y Podemos amenazó con no dar su apoyo debido a la reforma de la ley del suelo que incluía el decreto.

Tras la negativa en el Congreso de julio, la semana pasado llegó el segundo naufragio del paquete, esta vez por parte de la abstención del Partido Socialista. Una vez sucedido el desahucio de Maricarmen, los de Ernest Urtasun confían en que «sea un punto de inflexión» y exigir al Gobierno que «esté a la altura».

Respuesta de Puente

La exigencia de Sumar no ha sentado bien en la otra pata del Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido especialmente crítico con la formación de Yolanda Díaz. «A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo», dijo. En su opinión, Sumar y el resto de partidos a la izquierda del PSOE «solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el Gobierno a la ultraderecha». «Está chupado», señaló.