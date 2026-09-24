La policía condecora a la jefa del área que confeccionó el listado de periodistas por ideologías

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (en el centro), durante los actos de celebración de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, en el Centro Penitenciario Madrid VII en Madrid Alberto Ortega | EUROPA PRESS

Nueva polémica con las condecoraciones discrecionales de la Policía Nacional en el día de sus patronos. El cuerpo ha incluido en su relación de cruces blancas para personal ajeno al cuerpo a María Nieves Goicoechea González, la jefe de la Oficina de Comunicación de Fernando Grande-Marlaska, el departamento que confeccionó el listado de periodistas y tertulianos clasificados por su presunta ideología. Interior admitió que el fichero salió de esa oficina y pidió disculpas por algunas valoraciones. Ello no ha impedido que una jueza de Madrid haya abierto diligencias contra Interior y que Protección de Datos haya puesto en marcha una investigación de oficio sobre ese dosier. Ahora, solo unos días después de que esta estrecha colaboradora del ministro se viera en el centro de polémica, Interior ha decidido reconocer públicamente sus méritos para engrandecer el nombre del CNP, si bien no ha especificado cuáles han sido estas acciones.

El nombre de Goicoechea aparece entre otros 684 galardonados. Como ocurre prácticamente todos los años, el reparto de medallas vuelve acompañado de polémica por el número y la identidad de algunos elegidos, especialmente cuando se trata de personas ajenas al cuerpo. Las cruces con distintivo blanco tienen carácter honorífico y no llevan aparejada una pensión. La ley establece que deben reconocer trabajos o actuaciones que aporten prestigio a la policía o resulten útiles para el servicio. Interior, sin embargo, no ha facilitado los méritos concretos que justifican estos reconocimientos.

El dosier que colocó a Goicoechea en el centro de la noticia se titulaba Tertulianos. Radio y Televisión: 54 páginas, 281 fichas de 280 personas, una de ellas repetida. Fotografías, trabajos, programas, opiniones. Junto a la trayectoria de un periodista podían aparecer etiquetas como «afín al PSOE», «defiende ideas de derechas», «apoya al Gobierno» o «reconocido antisanchista». También se anotaba su posición ante la amnistía, la inmigración o los pactos con los independentistas; en los perfiles de sucesos, su actitud hacia la policía y la Guardia Civil. Esos juicios no venían acompañados de enlaces o declaraciones fechadas que permitieran comprobarlos.

Ese informe fue elaborado en febrero del 2024, solo semanas después de que Goicoechea, que había sido secretaria de Estado de Comunicación con José Luis Rodríguez Zapatero, se incorporara como jefe de Prensa de Marlaska en diciembre del año anterior. Interior se escudó en que era un documento «de carácter interno» y «finalidad consultiva», negó que pretendiera establecer «censura, restricción o límite alguno» al trabajo de los periodistas y pidió disculpas a los profesionales «que se hayan sentido ofendidos». La FAPE replicó que clasificar ideológicamente a informadores era «incompatible con el Estado de derecho».

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Más allá de la polémica por la figura de Goicoechea, en ese listado destacan los cinco agentes de la Policía Foral de Navarra que murieron el pasado junio cuando viajaban a un curso de formación y sufrieron un accidente en la AP-8, a la altura de Elgóibar. Son el comisario Fermín Sola Barrena, el subinspector Jesús Vidaurreta Fernández y los agentes Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domínguez Villar y Miguel Antonio D'Entremont Jiménez. El Gobierno de Navarra ya les concedió su máxima distinción.