El PP intenta sortear la polémica del espray de pimienta en el Congreso y la expulsión de Ana Vázquez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la XII Gala Del Altruismo de la Fundación José Ramón De La Morena, celebrada en Madrid. SERGIO PEREZ | EFE

El Partido Popular trata de redirigir el foco tras la polémica sin precedentes que se desató este miércoles en el Congreso, por el gas pimienta que mostró la diputada del PP Ana Vázquez en el hemiciclo, que luego provocó la intoxicación de doce personas.. Por ello, Alberto Núñez Feijoo recuperó este jueves la agenda económica contra el Gobierno de Pedro Sánchez, cargando contra el Ejecutivo por su inoperancia a la hora de afrontar la escalada de precios experimentada en los últimos meses, sobre todo en los carburantes, disparados con motivo de la guerra de Irán y la incertidumbre en el Estrecho de Ormuz. «El sanchismo ha convertido España en un país invivible, aquí no hay quien viva», sentenció Feijoo, mientras arremetió contra la recaudación fiscal llevada a cabo por el Gobierno en un momento en el que las familias «tienen que renunciar a una calidad de vida pero el Ejecutivo no renuncia a recaudar cada vez más».

Así se pronunció desde Guadalajara el líder popular, en una visita a una empresa de productos lácteos, donde quiso denunciar no solo el incremento de los precios para las familias, sino también los elevados costes a los que tienen que hacer frente los sectores productivos, como la agricultura o la ganadería, con el fin de esquivar la polémica que saltó este miércoles, que acabó con la intoxicación de hasta 12 personas en la Cámara Baja después de que Vázquez sacase un bote de gas pimienta en el hemiciclo y Francina Armengol le ordenase que lo entregara a las autoridades. Un escándalo, otro más que se suma a la presente legislatura, que desvió la atención y frustró la estrategia de los populares de cercar al Gobierno con los escándalos de corrupción y la crisis ceutí.

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«La vida de la gente se mide en cuánto le cuesta a una familia llenar una nevera cada mes, y también en cuánto le cuesta a una familia llenar una nevera cada mes», aseveró Feijoo, ampliando el impacto de la subida de costes a toda la cadena de valor. El presidente del PP fue desgranando en su intervención los datos que muestran el encarecimiento de la vida: una inflación del 4,6 % en el último año —frente al 3,2 % en el mismo período en la Eurozona—, y que si se atiende al IPC acumulado desde el 2018 asciende al 28,3 %, según apuntó el líder de la oposición. «El IPC de los alimentos ha subido al 41,8 %, el precio de la vivienda nueva ha subido un 74 %, y el del alquiler un 44% desde ese mismo año. Todo se ha disparado, todo cuesta más pero los sueldos no crecen en la misma proporción y los impuestos no bajan», denunció Feijoo, que arremetió contra el Ejecutivo por estar en máximos históricos de recaudación fiscal en una coyuntura como la actual.

La crisis de Ceuta

«Aquí lo importante es que, en una ciudad de 80.000 vecinos, las mujeres y los niños utilizan un espray en su día a día. Y no salen a la calle sin él. Es la mayor demostración del miedo, de la inseguridad, que existe», trató de resaltar la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, en una entrevista en RNE este jueves a primera hora, después de que el día anterior la atención se la llevasen los 12 intoxicados que hubo en la Cámara Baja por inhalación de gases tóxicos.

«El problema es de seguridad y de miedo, y eso no lo podemos perder de vista», resaltó Gamarra, que trató de salvar la papeleta señalando que lo que representaba el bote de gas pimienta que mostró Vázquez en el Congreso era lo que «lo que hoy está en las mochilas de los niños, o en los bolsos de las mujeres en Ceuta, y no podemos normalizarlo». En este sentido, la dirigente popular conminó al Gobierno a centrar todo su esfuerzo en devolver la normalidad a la ciudad autónoma, y disponer de todos los recursos estatales, «que tiene muchos», para revertir y la situación y aligerar la tramitación de los expedientes de las personas que entraron de forma ilegal en el enclave fronterizo el pasado 30 y 31 de julio.