Ayuso dice que fue su equipo el que decidió comprar el ático: «A mí no me pareció mal»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que fue su «equipo» el que decidió comprar el polémico ático de Chamberí, y ha apostillado: «A mí no me pareció mal». El origen de la decisión de comprar este inmueble sigue siendo uno de los puntos más confusos de esta operación y no queda aclarado en los 224 folios de documentación publicados la semana pasada por la Comunidad de Madrid, que cronológicamente empiezan desde un punto en el que Planifica Madrid, la empresa pública que ejecutó la compra, ya negociaba la adquisición del inmueble.

El jueves pasado, en la Asamblea de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y presidente del Consejo de Administración de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, dijo que la empresa pública actuó en el ejercicio de sus competencias y «a petición» de su Consejería, de lo cual no hay constancia escrita.

Pero el lunes, en una nueva intervención en la Asamblea, aseguró que la compra no fue un «encargo», sino que forma parte del trabajo habitual de la empresa pública Planifica Madrid. Hoy, en una entrevista en Cuatro, a Díaz Ayuso le han preguntado de quién fue la decisión de comprar el ático, a lo que ha contestado: «Fue de mi equipo. De mi equipo, pero a mí no me pareció mal». «Nosotros tenemos todo tipo de inmuebles en la Comunidad, unos se venden, se van comprando... y vamos gestionando un patrimonio que es pequeño, en proporción a lo que significa la Comunidad de Madrid», ha seguido.

El País sacó a la luz la operación —ejecutada en abril— el 29 de julio, y en primera instancia la Comunidad argumentó que el inmueble iba dirigido a cubrir las necesidades derivadas de las obras que se acometerán en otoño en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica. El expediente publicado la semana pasada no hace ninguna mención a este pretexto, en el que ha insistido Díaz Ayuso: «Propusieron que, teniendo en cuenta que tenemos que hacer unas obras de reforma (...) temporalmente podríamos destinar ahí el despacho».

El 30 de julio, la Comunidad anunció que vendería el ático y destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la Sierra Oeste. A tal fin, se publicó una licitación que quedó desierta, por lo que esta semana el ático se ha puesto en venta por segunda vez, con un precio de salida de 6,7 millones de euros.