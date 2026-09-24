Ángel Víctor Torres compara las joyas de Zapatero con una caja de «productos típicos» y pide regular los regalos a cargos públicos

El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres tras una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Diego Radamés | EUROPAPRESS

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparó este jueves el regalo de las joyas que José Luis Rodríguez Zapatero asegura haber recibido del entonces rey de Arabia Saudí con la entrega a un cargo público de una caja de «productos típicos». Torres evitó, sin embargo, responder directamente cuando se le preguntó si él se habría quedado con unas joyas de esas características y reclamó una regulación común sobre los obsequios que reciben los representantes públicos.

«¿Qué ocurre si le regalan una caja de productos típicos a un representante público para que los deguste? ¿Qué hay que hacer al respecto?», planteó el ministro durante una entrevista en La Radio Canaria. Torres sostuvo que el caso de Zapatero ha abierto un debate sobre este tipo de presentes y defendió la necesidad de «regular todas estas cosas, que sean iguales para todas las administraciones y que haya transparencia por parte de todos los representantes públicos». Pidió, además, abordar la cuestión «entre todos, sin populismo».

Leer más: Zapatero informa al juez de que las joyas se las regaló Arabia Saudí y pide a Calama que envíe una comisión rogatoria

La comparación llega después de que la defensa de Zapatero haya dado por primera vez una explicación concreta al juez José Luis Calama sobre la procedencia de las piezas de mayor valor localizadas el pasado 19 de mayo durante el registro de la oficina del expresidente del Gobierno en Madrid.