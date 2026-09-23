Zapatero informa al juez de que las joyas se las regaló Arabia Saudí y pide a Calama que envíe una comisión rogatoria

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero UDEF (EFE)

José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto por primera vez nombre, fecha y procedencia concreta a una parte de las joyas que la policía encontró el pasado 19 de mayo en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz. El expresidente del Gobierno sostiene ahora ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que las piezas proceden de un regalo que le hizo en el 2007 el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz Al-Saud, y ha pedido al instructor que recabe la colaboración de la monarquía saudí para documentar su versión.

La explicación llega después de varios meses en los que el origen de las alhajas se había convertido en una de las incógnitas abiertas de la investigación. La defensa mantiene en su nuevo escrito que se trató de una «atención estrictamente personal», que Zapatero aceptó «por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto» hacia el monarca saudí. Añade que las piezas permanecieron guardadas desde entonces junto a otras joyas de procedencia familiar y regalos de amigos, sin que el matrimonio fuera consciente, según esta versión, de su valor material.

El movimiento de la defensa responde directamente al último requerimiento de Calama. El magistrado acordó el pasado domingo una nueva pericial gemológica y joyera y concedió a Zapatero tres días para aportar toda la documentación que conservara relacionada con las piezas. El trabajo ha sido encargado a la Joyería Yanes, que deberá analizar de manera individualizada las alhajas y pronunciarse, entre otros extremos, sobre los metales y piedras preciosas empleados, posibles marcas o grabados, antigüedad aproximada y, cuando técnicamente resulte posible, el área geográfica de fabricación y el origen de las gemas. También tendrá que fijar el valor actual de cada pieza y del lote completo.

Esa parte de la investigación nació como consecuencia de un hallazgo que no figuraba entre los objetivos iniciales del registro. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entraron en la oficina de Zapatero dentro de las diligencias sobre el rescate de 53 millones de euros concedido en el 2021 a Plus Ultra y localizaron en una caja fuerte 103 piezas de joyería. La tasación preliminar encargada posteriormente a Ansorena situó su valor de mercado en 1.323.915 euros.

El desfase entre esa cifra y las primeras explicaciones sobre su valor llevó al instructor a abrir una pieza separada para determinar su procedencia y examinar la posible existencia de delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. Entre las piezas más valiosas figuran conjuntos elaborados con oro blanco, diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas.

Zapatero evitó explicar su procedencia cuando declaró como investigado ante Calama en junio. Su defensa sostuvo entonces que todavía necesitaba ordenar y documentar el origen de las alhajas y el expresidente se comprometió a facilitar posteriormente una explicación. Semanas después, en una entrevista televisiva, avanzó únicamente que se trataba de un regalo «personal» y de «cortesía», sin identificar públicamente al donante.

La nueva versión concreta ahora aquella explicación en la figura de Abdalá bin Abdulaziz, fallecido en el 2015. El monarca realizó su primera visita oficial a España en junio del 2007. Aquellos días recibió además el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, concedido por real decreto el 15 de junio «en muestra de la tradicional amistad entre Arabia Saudí y España».

La cuestión que la defensa pretende acreditar es que el obsequio se produjo entonces, cuando Zapatero era presidente del Gobierno, y que las joyas llevan desde hace casi dos décadas en poder de la familia. Para ello solicita al juez que active los mecanismos de cooperación con Arabia Saudí que permitan confirmar oficialmente la entrega y las circunstancias en las que se produjo.

El origen y, sobre todo, la fecha son relevantes para la investigación penal. Si queda acreditado que las piezas entraron en poder de Zapatero en el 2007, la defensa considera que cualquier eventual responsabilidad fiscal vinculada a aquel momento estaría prescrita. También sostiene que esa procedencia alteraría la hipótesis sobre un eventual delito de contrabando que motivó la apertura de la pieza separada. Será el instructor quien deba valorar la documentación aportada y decidir si resulta necesario completar la comprobación mediante una petición formal a las autoridades saudíes.

La explicación tiene además otro frente pendiente. Cuando abandonó La Moncloa, Zapatero entregó a Patrimonio Nacional centenares de regalos recibidos durante sus casi ocho años al frente del Gobierno. Entre ellos figuraban dos relojes con esmeraldas procedentes también del rey saudí. Las joyas encontradas este año en el despacho Ferraz, sin embargo, permanecieron en poder de la familia. La defensa sostiene que fueron consideradas desde el principio una atención de carácter estrictamente personal.

La nueva pericial de Yanes puede aportar datos especialmente relevantes para contrastar esa versión. Calama ha pedido expresamente a los expertos que intenten establecer la antigüedad de las piezas, su posible procedencia geográfica y cualquier marca de fabricante, contraste oficial, numeración o grabado que permita identificarlas. El juez ha ordenado además que los peritos tengan acceso tanto a las joyas como a los seis dictámenes gemológicos elaborados en junio por el Instituto Gemológico Español, bajo control de la Policía para garantizar en todo momento la cadena de custodia.

La pieza de las joyas avanza mientras continúa abierta la investigación principal sobre Plus Ultra y las demás líneas incorporadas posteriormente a las diligencias. La UDEF atribuye indiciariamente a Zapatero un papel central en una estructura de intermediación y mantiene que determinados contratos de asesoría sirvieron para canalizar pagos vinculados a gestiones de influencia, una tesis que el expresidente niega y que su defensa combate en varios recursos todavía pendientes.