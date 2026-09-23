¿Por qué Zapatero sí entregó otros regalos del Rey Abdalá pero las joyas no?

El expresidente Zapatero abandonando la Audiencia Nacional, el pasado 17 de junio, tras tomar declaración. Borja Sánchez-Trillo (Efe)

La explicación de José Luis Rodríguez Zapatero sobre las doce joyas que atribuye al rey Abdalá de Arabia Saudí deja un incomodísima pregunta sin contestar. ¿Por qué entregó al Estado el reloj con esmeraldas que recibió del mismo monarca durante aquella visita de junio del 2007 y, sin embargo, conservó como un regalo personal tres juegos de alta joyería que sitúa en esas mismas fechas?

La comparación sale de la propia documentación oficial sobre los regalos recibidos por Zapatero durante sus dos legislaturas. Al terminar su mandato se formalizó un inventario de los obsequios institucionales que habían quedado en manos de la Presidencia. La relación recoge 529 presentes recibidos por el exlíder del PSOE durante sus ocho años en la Moncloa. Los bienes de mayor significación institucional debían integrarse en el Patrimonio del Estado y quedar afectados al Ministerio de la Presidencia para su utilización en dependencias oficiales, según el procedimiento descrito por el Consejo de Transparencia.

Y en esa lista aparece Arabia Saudí. Con fecha de 19 de junio del 2007 figura un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas y dos caballos entregado por el rey Abdalá bin Abdulaziz. La fecha coincide exactamente con la visita oficial a Madrid de los días 18 y 19 de junio en la que la defensa del expresidente sitúa ahora el origen de las doce piezas intervenidas en su despacho. El reloj figura duplicado en dos lugares del inventario, por lo que se trata de un mismo obsequio, no de dos diferentes.

El dato resulta especialmente relevante porque el escrito presentado este miércoles ante el juez José Luis Calama no habla de una visita distinta ni de otro donante. Zapatero sostiene que fue el propio Abdalá quien le entregó los tres juegos de joyería en el Palacio de la Moncloa, durante aquel viaje oficial. Cada conjunto estaba formado por collar, pulsera, sortija y pendientes. Uno llevaba rubíes, otro esmeraldas y el tercero zafiros, todos ellos sobre oro blanco de 18 quilates y diamantes.

La defensa introduce una distinción decisiva: aquellas doce piezas, afirma, fueron una «atención estrictamente personal» del monarca. Zapatero las aceptó, según su abogado, «por deferencia» hacia Abdalá y las mantuvo guardadas durante años «sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material». Las doce joyas concentran más del 90% de la tasación provisional efectuada por Ansorena sobre el conjunto intervenido.

Pero el inventario de Presidencia muestra que Zapatero sí entregaba al Estado regalos recibidos durante su actividad institucional. Y no solo grandes presentes diplomáticos. En el 2007 quedaron registrados, entre otros, una escribanía del rey Mohamed VI de Marruecos, un sujetalibros del presidente mexicano Felipe Calderón, una caja de cristal procedente de la entonces viceprimera ministra israelí Tzipi Livni, una silla de montar de Muamar el Gadafi, un llavero de plata y hasta una linterna de mano. El contraste más directo, sin embargo, sigue siendo el saudí: el reloj con esmeraldas que Abdalá entregó durante aquella visita sí aparece en el inventario y las doce joyas no.

Arabia Saudí volvió a figurar posteriormente entre los donantes. En el 2008 consta un reloj de sobremesa sobre una peana de mármol coronada por un ciervo, entregado por el príncipe heredero. Y en julio de ese mismo año Abdalá regaló una representación de una escena del desierto, con una palmera, una jaima y figuras realizadas en oro y plata sobre una base de mármol y jade. También esos objetos acabaron incorporados al patrimonio público. Objetos valiosos, pero ninguno de ellos -según las fuentes consultadas por este periódico- tan costosísimos como las alhajas que acabaron apareciendo el pasado mayor en la caja fuerte del despacho del expresidente.

La gestión de esos presentes estaba, además, sometida a una regla aprobada por el propio Gobierno de Zapatero. El Consejo de Ministros dio luz verde en febrero del 2005 al Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos de la Administración General del Estado. No era una ley aprobada por las Cortes, sino un acuerdo del Gobierno publicado posteriormente en el BOE, pero estaba plenamente vigente cuando Abdalá visitó España en el 2007.

Su redacción era directa. Ordenaba rechazar cualquier regalo que fuese más allá de los «usos habituales, sociales y de cortesía». Y añadía que los obsequios «de mayor significación de carácter institucional» debían incorporarse al patrimonio del Estado. Dos años después de aprobar ese criterio, el reloj con esmeraldas del rey saudí siguió precisamente ese camino.

Otra categoría

La explicación judicial de Zapatero sostiene ahora que las doce alhajas pertenecían a otra categoría, la de los regalos personales. El escrito, sin embargo, no desarrolla por qué el reloj se consideró institucional y los tres juegos de joyería no. La propia carta remitida por el expresidente a la Corte Real saudí para conseguir una confirmación utiliza las dos ideas. Señala que las atenciones se produjeron «en el marco de las relaciones entre nuestros dos países», pero define después las joyas como un «regalo estrictamente personal».

Esa cuestión es distinta de la responsabilidad penal que investiga Calama. Que las joyas no aparezcan en el inventario público no demuestra por sí mismo la existencia de fraude fiscal o contrabando. La defensa intenta acreditar primero su procedencia y ha pedido al instructor que, si considera insuficiente la explicación, reclame a Arabia Saudí una certificación oficial sobre quién entregó los tres juegos, cuándo y dónde.

Zapatero ya escribió el 16 de junio a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí a través de su Embajada en Madrid y remitió una segunda comunicación en agosto. Ahora propone una comisión rogatoria para que Riad confirme oficialmente que Abdalá le entregó aquella colección durante su estancia en la Moncloa.